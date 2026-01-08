Μαρουσάκης: Εν αναμονή πολικής εισβολής - Χιόνια και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

Για «πολική εισβολή» τις επόμενες ώρες στη χώρα κάνει λόγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στη σημερινή πρόγνωσή του για τον καιρό.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα πλήθος μετεωρολόγων προειδοποιούν τους πολίτες για απότομη αλλαγή του σκηνικού του καιρού, η οποία φέρνει ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας αλλά και χιόνια σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης μιλώντας στο OPEN, ανέφερε αρχικά πως ο καιρός των επόμενων ημερών θα είναι άκρως χειμωνιάτικος, καθώς αναμένεται η έλευση δύο διαδοχικών κυμάτων ψύχους στη χώρα.

«Ψυχρές πολικές αέριες μάζες κατεβαίνουν από τα βόρεια και θα συναντήσουν θερμότερες, δημιουργώντας έντονα βαρομετρικά συστήματα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν αισθητά, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει απότομες μεταβολές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός μετεωρολόγος.

Αναλυτικότερα από το απόγευμα της Πέμπτης, η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή και χιονοπτώσεις θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους σε περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, από τη Δευτέρα προς την Τρίτη αναμένεται νέο κύμα ψύχους, το οποίο αυξάνει τις πιθανότητες για χιονοπτώσεις ακόμη και στα βόρεια προάστια. Ειδικότερα, τη Δευτέρα και την Τρίτη προβλέπονται χιόνια στα βορειότερα τμήματα του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Ο καιρός σήμερα

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται έως τις πρωινές ώρες στη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα, με σταδιακή εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ πρόσκαιρα ενδέχεται να επηρεαστούν και περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου στη βορειοδυτική χώρα. Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 5 με 7 μποφόρ, τοπικά έως 8 με 9, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα θα στραφούν σε νότιους-νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση σε όλη τη χώρα, πιο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βορειοδυτικά θα κυμανθεί από 9 έως 12 βαθμούς, στις περισσότερες περιοχές από 13 έως 17, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά τους 18 με 19 βαθμούς. Από το βράδυ, παγετός θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά.