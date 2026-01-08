Ζελένσκι: Δεν υπάρχει σαφής δέσμευση των συμμάχων για την ασφάλεια της Ουκρανίας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι, παρά τις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους, δεν έχει στα χέρια του σαφείς δεσμεύσεις ότι θα υπερασπιστούν την Ουκρανία αν υπάρξει νέα ρωσική επίθεση.

Όπως είπε σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, θέτει το ίδιο ερώτημα σε όλους τους εταίρους του, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει πάρει «καθαρή και ξεκάθαρη απάντηση».

Η τοποθέτησή του ήρθε μία μέρα μετά την ανακοίνωση Λονδίνου και Παρισιού ότι υπέγραψαν «δήλωση πρόθεσης» για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, εφόσον υπάρξει συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία. Η συζήτηση, όμως, παραμένει ανοιχτή ως προς το τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό στην πράξη και κυρίως αν θα συνοδεύεται από πλήρεις εγγυήσεις ασφαλείας.

Στο Παρίσι, περίπου 30 χώρες που συμμετέχουν στον λεγόμενο «Συνασπισμό των Προθύμων» εξέτασαν σενάρια για την επόμενη ημέρα. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μίλησε για δημιουργία στρατιωτικών κόμβων σε διάφορα σημεία της Ουκρανίας, ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά απέναντι σε μια νέα εισβολή. Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε αργότερα ότι θα μπορούσαν να αναπτυχθούν χιλιάδες στρατιώτες.

Ουκρανία: Τα εδάφη συνεχίζουν να αποτελούν το βασικό «αγκάθι» για μία συμφωνία

Στο ίδιο τραπέζι έπεσε και το σενάριο οι ΗΠΑ να αναλάβουν βασικό ρόλο στην επιτήρηση μιας εκεχειρίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει κοινή γραμμή για τις εγγυήσεις ασφαλείας και παραμένει ασαφές αν η Ουάσιγκτον θα δέσμευε δυνάμεις στο πεδίο. Το πιο δύσκολο ζήτημα παραμένει το εδαφικό, δηλαδή τι θα ζητηθεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει σε μια συμφωνία.

With the U.S. President’s team – @SEPeaceMissions Steve Witkoff and @jaredkushner – we continued discussions on the diplomatic path to ending the war. I thank the United States for its readiness to provide a backstop in all areas: security guarantees, monitoring of the ceasefire,… pic.twitter.com/8BfSxx1l4Z — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 6, 2026

Ο Ζελένσκι αναγνώρισε ότι βλέπει πολιτική βούληση και διάθεση για σκληρότερες κυρώσεις και για «ισχυρές εγγυήσεις», αλλά έβαλε μια γραμμή. Χωρίς δεσμεύσεις που να είναι νομικά κατοχυρωμένες και να περνούν από κοινοβούλια, και χωρίς στήριξη από το αμερικανικό Κογκρέσο, λέει ότι δεν μπορεί να μιλήσει για πραγματική ασφάλεια. Ακόμη και τότε, πρόσθεσε, η χώρα του θα πρέπει να βασίζεται πρώτα απ’ όλα στις δικές της δυνάμεις.

Στις συνομιλίες στο Παρίσι έδωσαν το παρών και απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Στιβ Γουίτκοφ να υποστηρίζει ότι η δουλειά πάνω στα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι σχεδόν ολοκληρωμένη. Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει πει πρόσφατα ότι μια συμφωνία είναι «κατά 90% έτοιμη», αλλά τα τελευταία κομμάτια είναι αυτά που συνήθως κρίνουν τα πάντα.

Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις ανακοινώσεις από το Παρίσι. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, που ξεκίνησε την πλήρη εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, έχει επαναλάβει ότι δεν βλέπει χώρο για συμβιβασμούς στο ζήτημα των ανατολικών περιοχών. Η Ρωσία ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους και κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του Ντονέτσκ και σχεδόν όλο το Λουχάνσκ, στις ανατολικές περιοχές της χώρας.

Το θέμα των εδαφικών παραχωρήσεων παραμένει το πιο εκρηκτικό. Ο Ζελένσκι απορρίπτει την παραχώρηση εδαφών, αν και έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμοιβαίων μετακινήσεων δυνάμεων σε συμφωνημένες γραμμές μόνο αν το κάνει και η Ρωσία. Στο μεταξύ, ο πόλεμος συνεχίζεται με επιθέσεις σε πόλεις και ενεργειακές υποδομές, ενώ η Ουκρανία απαντά με πλήγματα, κυρίως με drones, σε στόχους εντός ρωσικού ελέγχου.

