New York Times: «Σε κίνδυνο η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα» - Αγνοούνται πάνω από 12 σοροί ομήρων της Χαμάς

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, δήλωσε την Τετάρτη το βράδυ, ότι παρέδωσε όλες τις σορούς Ισραηλινών ομήρων που μπόρεσε να ανακτήσει χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό, «θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο την κατάπαυση πυρός με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας», όπως γράφουν χαρακτηριστικά οι New York Times.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς δήλωσε ότι «έχει δεσμευτεί σε ό,τι συμφωνήθηκε και παρέδωσε όλους όσους ήταν ζωντανοί και αιχμάλωτοι και ό,τι είχε όσον αφορά τις σορούς που μπόρεσε να ανακτήσει». Αλλά τόνισε ότι χρειάζεται «ειδικό εξοπλισμό» για να βρει και να ανακτήσει τις σορούς των υπόλοιπων νεκρών αιχμαλώτων, προσθέτοντας ότι «καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες».

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση διεθνών μεσολαβητών την περασμένη εβδομάδα, το Ισραήλ και η Χαμάς θα σταματούσαν τις μάχες και η Χαμάς θα επέστρεφε όλους τους ομήρους που κρατούσε- τόσο τους ζωντανούς αιχμαλώτους όσο και τις σορούς όσων είχαν πεθάνει, συνολικά 48 άτομα- σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των Παλαιστινίων που κρατούσε το Ισραήλ.

Η Χαμάς απελευθέρωσε τους 20 ζωντανούς ομήρους τη Δευτέρα και ακολούθησαν οι παραδόσεις των σορών 8 ατόμων. Η ισραηλινή πλευρά έχει αναγνωρίσει έξι από αυτές τις σορούς με καταγωγή από το Ισραήλ και μία με καταγωγή από το Νεπάλ. Η ταυτότητα της όδγοης σορού ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφής.

Η ανακοίνωση ότι η Χαμάς δεν μπόρεσε να ανακτήσει τις σορούς επιπλέον ομήρων ήρθε μετά την παράδοση δύο ακόμη φερέτρων στον Ερυθρό Σταυρό την Τετάρτη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των σορών που έχει παραδώσει σε 10. «Αυτό, ωστόσο, σημαίνει ότι η Χαμάς άφησε τις σορούς πάνω από 12 ανθρώπων να αγνοούνται» επισημαίνουν οι New York Times.

Ενώ το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε την παραλαβή δύο φερέτρων από τον Ερυθρό Σταυρό αργά το βράδυ της Τετάρτης, ένας εκπρόσωπος του Νετανιάχου αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα την τελευταία δήλωση της Χαμάς.

Η συμφωνία εκεχειρίας προέβλεπε την άμεση παράδοση όλων των εναπομεινάντων σορών ομήρων στη Γάζα. Υπήρχαν περίπου 25 νεκροί αιχμάλωτοι που πιστεύεται ότι ήταν εκεί πριν από την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, η συμφωνία αναγνώριζε ότι ορισμένα πτώματα θα μπορούσαν να είναι δύσκολο να εντοπιστούν και μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να ανακτηθούν λόγω της εκτεταμένης καταστροφής στον θύλακα.

Δύο χρόνια ισραηλινών επιδρομών έχουν μετατρέψει μεγάλο μέρος της Γάζας σε ερείπια.

«Το Ισραήλ εξετάζει κυρώσεις στη Χαμάς»

Τη Δευτέρα, η ισραηλινή κυβέρνηση εξέταζε μέτρα για την επιβολή κυρώσεων στη Χαμάς επειδή δεν παρέδωσε περισσότερες σορούς, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες που ενημερώθηκαν από Ισραηλινούς αξιωματούχους και τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ευαίσθητα θέματα.

Την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση της Χαμάς, το γραφείο του Ίσραελ Κατζ, υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι είχε δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό να προετοιμάσει ένα σχέδιο για την ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς στη Γάζα εάν η ομάδα δεν τηρούσε τους όρους της συμφωνίας που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη του περασμένου μήνα, η οποία απαιτούσε- μεταξύ άλλων- επίσης, τον αφοπλισμό της Χαμάς.

«Εάν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία, το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα επιστρέψει στις μάχες και θα εργαστεί για την πλήρη ήττα της Χαμάς, την αλλαγή της πραγματικότητας στη Γάζα και την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου», ανέφερε η δήλωση.

«Οι μάχες στη Γάζα θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν»

Το ερώτημα που εγείρεται από την τελευταία δήλωση της Χαμάς είναι εάν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα την ερμηνεύσουν ως παραβίαση της συμφωνίας.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως επικρίνει τη Χαμάς την Τρίτη, αναφέροντας σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι «η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί». «Οι νεκροί δεν έχουν επιστραφεί, όπως είχε υποσχεθεί», έγραψε και ισχυρίστηκε επίσης ότι η Χαμάς είχε συμφωνήσει να αφοπλιστεί, αν και η ομάδα δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια ότι θα το έκανε.

Σε συνέντευξή του στο CNN νωρίτερα την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι εάν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί, «το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω», υπονοώντας ότι οι μάχες στη Γάζα θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν. Αλλά ο Τραμπ επαίνεσε επίσης, τη συμφωνία που πρότεινε, επισημαίνοντας ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για ειρήνη ήταν θετικές, δεδομένης της περιφερειακής υποστήριξης για το σχέδιό του.

Το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία έπαιξαν όλες ρόλο στη συμφωνία, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και τη Δευτέρα, υπεγράφη συμφωνία να «εργαστούν συλλογικά» για την εφαρμογή της συμφωνίας σε μια διάσκεψη για την κατάπαυση του πυρός που πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο και στην οποία συμμετείχαν δεκάδες παγκόσμιοι ηγέτες.

