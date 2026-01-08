Ο Tekashi 6ix9ine στη φυλακή όπου κρατείται ο Μαδούρο – Εκεί και ο Μαντζιόνε

Ο ράπερ Tekashi 6ix9ine επιστρέφει στη φυλακή του Μπρούκλιν, στο ίδιο ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κατάστημα όπου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, κρατούνται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare.

Ο 29χρονος καλλιτέχνης, κατά κόσμον Ντάνιελ Ερνάντες, παρουσιάστηκε την Τρίτη στο Metropolitan Detention Center για να εκτίσει τη νέα του ποινή. Έφτασε στην πύλη με πολυτελές βαν, μαζί με τον διαδικτυακό influencer Adin Ross και συνεργείο που έκανε ζωντανή μετάδοση, την ώρα που παραδινόταν στις αρχές.

Το MDC Brooklyn είναι το μοναδικό ομοσπονδιακό κρατητήριο στη Νέα Υόρκη, αλλά έχει αποκτήσει βαριά φήμη. Δικαστές κατά καιρούς έχουν αρνηθεί να στείλουν εκεί κατηγορούμενους ή το έχουν περιγράψει ως χώρο με κακές συνθήκες και συχνά περιστατικά βίας.

Σήμερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις εγκαταστάσεις κρατούνται ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, καθώς και ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealth Μπράιαν Τόμσον. Στο παρελθόν, έχουν περάσει από εκεί κι άλλοι γνωστοί κρατούμενοι, όπως οι R. Kelly, Sean «Diddy» Combs και η Γκισλέιν Μάξγουελ.

Οι δικηγόροι του Ερνάντες δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο του Associated Press, ωστόσο έχουν πει στο παρελθόν ότι ο πελάτης τους θέλει να εκτίσει την ποινή του και να επιστρέψει στη μουσική.

Ο ράπερ παραδέχτηκε πέρυσι ότι επιτέθηκε σε άνδρα και ότι κατείχε ναρκωτικά, παραβιάζοντας τους όρους της επιτήρησής του σε υπόθεση που συνδέεται με συμμορία. Τον Δεκέμβριο καταδικάστηκε σε επιπλέον τρεις μήνες ομοσπονδιακής κράτησης. Είχε προηγηθεί ποινή 45 ημερών μέσα στο 2024 για αντίστοιχες παραβιάσεις.

Ο Tekashi 6ix9ine έγινε ευρύτερα γνωστός το 2017 με το δημοφιλές τραγούδι «Gummo». Έναν χρόνο αργότερα παραδέχτηκε συμμετοχή του σε βίαιη συμμορία με βάση τη Νέα Υόρκη, τους Nine Trey Gangsta Bloods. Το 2019 καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης και σε πέντε χρόνια επιτήρησης, αφού συνεργάστηκε με τις αρχές στην υπόθεση εκβιασμών σε βάρος άλλων μελών της συμμορίας. Αποφυλακίστηκε νωρίτερα το 2020, στην κορύφωση της πανδημίας.

Η πιο πρόσφατη ποινή του συνδέεται με μικρές ποσότητες κοκαΐνης και ecstacy που εντοπίστηκαν στο σπίτι του στο Μαϊάμι, κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας. Οι εισαγγελείς αναφέρουν επίσης ότι χτύπησε άνδρα που τον προκάλεσε σε εμπορικό κέντρο στη Φλόριντα, με αφορμή τη συνεργασία του στην υπόθεση της συμμορίας.

Με πληροφορίες από Associated Press

