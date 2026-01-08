Σάλος με το Grok: Κατηγορείται για ακατάλληλες ΑΙ εικόνες διασημοτήτων μεταξύ των οποίων η Κέιτ Μίντλετον

Η Κέιτ Μίντλετον είναι μία από τις πολλές διασημότητες που, σύμφωνα με αναφορές, έχουν πέσει θύματα δημιουργίας ψεύτικων εικόνων με ακατάλληλη ή ελάχιστα καλυμμένη ένδυση από το Grok.

Το Grok, που λανσαρίστηκε τον Νοέμβριο του 2023, βρέθηκε εξ αρχής αντιμέτωπο με αντιδράσεις, καθώς είχαν εμφανιστεί αναφορές ότι απαντούσε σε ερωτήματα χρηστών με παραπληροφόρηση ή θεωρίες συνωμοσίας.

Τώρα, η Ofcom, η ρυθμιστική αρχή για τις επικοινωνίες στη Βρετανία, ήρθε σε επαφή με την εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης του Έλον Μασκ σχετικά με αναφορές ότι χρησιμοποιείται AI για τη δημιουργία «ακατάλληλων εικόνων» πραγματικών ανθρώπων.

Το BBC ανέφερε στις 6 Ιανουαρίου ότι έχουν δει πολλά παραδείγματα στην πλατφόρμα X, όπου χρήστες ζητούν από το chatbot να τροποποιήσει πραγματικές εικόνες ώστε οι γυναίκες να εμφανίζονται με μπικίνι χωρίς τη συγκατάθεσή τους ή σε σεξουαλικές καταστάσεις.

Η υπουργός Τεχνολογίας της Βρετανίας Λιζ Κένταλ, ζήτησε άμεση δράση και προέτρεψε την Ofcom να «λάβει κάθε αναγκαία ενέργεια επιβολής».

«Δε μπορούμε και δεν θα επιτρέψουμε τη διάδοση αυτών των ταπεινωτικών και υποτιμητικών εικόνων, που στοχεύουν δυσανάλογα γυναίκες και κορίτσια. Η Βρετανία δεν θα ανεχτεί την ατέρμονη διάδοση αυτού του αποκρουστικού και κακοποιητικού υλικού στο διαδίκτυο. Πρέπει όλοι να συνεργαστούμε για να το σταματήσουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον Guardian.

Η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να ήταν στόχος τέτοιων αιτημάτων, όπως και η δημοσιογράφος Σαμάνθα Σμιθ, η οποία δήλωσε στην BBC πως «αν και δεν ήμουν εγώ που εμφανιζόμουν γυμνή, έμοιαζε και αισθανόταν σαν να ήμουν εγώ, και ένιωσα παραβιασμένη, σαν να είχε αναρτηθεί πραγματικά μια γυμνή ή με μπικίνι φωτογραφία μου».



Παράλληλα, έχουν κυκλοφορήσει επίσης screenshots που δείχνουν χρήστες του X να ζητούν από την Grok να δημιουργήσει εικόνες νεαρών ηθοποιών, όπως η 14χρονη Νελ Φίσερ από το Stranger Things.

Το Μπάκινγχαμ δεν έχει σχολιάσει το θέμα, ενώ η πλατφόρμα X δήλωσε ότι «λαμβάνει μέτρα ενάντια σε παράνομο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου υλικού κακοποίησης παιδιών, αφαιρώντας το, αναστέλλοντας μόνιμα λογαριασμούς και συνεργαζόμενη με κυβερνήσεις και αρχές επιβολής».

Με πληροφορίες από BBC