Μουτάφη για την υιοθεσία του παιδιού της: Ξέρει ότι δεν είμαι η βιολογική του μητέρα, λέει μόνος του «είμαι μαύρος»

«Του λένε ''σοκολατί'' και λέει ''δεν είμαι σοκολάτα να με φάνε''» δήλωσε επίσης

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ.: NDP
Στην υιοθεσία του παιδιού της αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Ελισάβετ Μουτάφη.

Η Ελισάβετ Μουτάφη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου και εκεί μίλησε για τη μητρότητα και την υιοθεσία του παιδιού της.

Η Ελισάβετ Μουτάφη εξήγησε ότι επιλέγει να θέτει όρια γύρω από την προσωπική ιστορία του παιδιού της, που υιοθέτησε με τον Μάνο Νιφλή από την Αφρική, τονίζοντας πως το ζήτημα αυτό αφορά πρωτίστως στη σχέση τους.

Όπως είπε: «Δεν ξέρω τίποτα για τους γονείς του γιου μου και γενικά δεν θα το έλεγα και δημόσια αυτό, γιατί είναι κάτι που θα το διαχειριστώ με τον Δημήτρη από τώρα μέχρι τη στιγμή που θα θελήσει να μάθει πολλά πράγματα. Ενώ μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα γι’ αυτό δημόσια, δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί προέχει τι θα πω με εκείνον».

Ελισάβετ Μουτάφη: Πώς βιώνει τη μητρότητα

Στη συνέχεια, η ηθοποιός πρόσθεσε πως ο γιος της γνωρίζει απόλυτα την αλήθεια για την υιοθεσία: «Το ξέρει ότι δεν είμαι η βιολογική του μητέρα. Λέει μόνος του ''εγώ είμαι μαύρος''. Του λένε ''σοκολατί'' και λέει ''δεν είμαι σοκολάτα να με φάνε''».

Η Ελισάβετ Μουτάφη περιέγραψε επίσης την καθημερινότητά τους και τις αντιδράσεις του κόσμου όταν τους συναντά μαζί. «Είναι συγκινητικό που βλέπω στον δρόμο κόσμο, με πόση χαρά τον θαυμάζουν όταν τον βάζω στο σχολικό» δήλωσε.

Κλείνοντας, αναφερόμενη στο πώς βιώνει τη μητρότητα σήμερα, η ηθοποιός υπογράμμισε ότι η ηλικία της συνέβαλε στο να είναι πιο ήρεμη και συνειδητοποιημένη στον ρόλο της μητέρας: «Επέλεξα να γίνω τώρα μητέρα, στα 48 που είμαι τώρα. Είμαι χαλαρή μαμά. Παθαίνω και τα νεύρα μου, αλλά δεν είμαι “αχ θα χτυπήσει, αχ θα πέσει”».

 
