Γαλλία: Αγρότες με τρακτέρ έφτασαν στον Πύργο του Άιφελ - Τι ζητούν

Τα τρακτέρ των αγροτών εισήλθαν σήμερα πριν από τα χαράματα στο Παρίσι και έφθασαν στον Πύργο του Άιφελ, σύμφωνα με ένα συνδικάτο και δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου και του Reuters που βρίσκονται επιτόπου.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών στη Γαλλία είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες εβδομάδες. Οι αγρότες τώρα έφτασαν στο Παρίσι και πέρασαν μάλιστα από τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, δήλωσε εκπρόσωπος του Αγροτικού Συντονισμού, κάνοντας λόγο για «μερικές δεκάδες τρακτέρ» τα οποία εισήλθαν στη γαλλική πρωτεύουσα από τον νότο.

Paris: malgré un important déploiement policier, des agriculteurs venus notamment du Lot et Garonne sont entrés dans Paris avec leurs tracteurs, jusqu’à la Tour Eiffel et l’Arc de Triomphe ! pic.twitter.com/xQAyWRDT28 — FrançoisLabrouillère (@flabrouillere) January 8, 2026

Nos supers agriculteurs sont arrivés DANS PARIS !!! 😃✨🚨🚜

.

Ils ont compris que le Macron et son gouvernement de branquignoles mentent et font de beaux discours 💥



Pendant ce temps la… Les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs sont en train de crever 💥🚜🕺

.#Mercosur #taxes 🚨 pic.twitter.com/vqTvE5wHBz — JPH Twittes (@jphtwittes) January 8, 2026

Plusieurs agriculteurs et leurs tracteurs sont sous la Tour Eiffel à Paris. Action de la Coordination Rurale contre le Mercosur et la dermatose. pic.twitter.com/te1Vs4DKjS — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 8, 2026

🚜🇫🇷 Ils ont traversé la France pour se faire entendre !



Les agriculteurs de la @coordinationrur sont arrivés à Paris après des jours de route et de galères.



Parisiens : allez les soutenir sur place !



Respect. Soutien. Action.#AgriculteursEnColère pic.twitter.com/W0GhahDfKr — Kévin Banck 🇫🇷 (@KevinBanck) January 8, 2026

🔴🚜 [AGRICULTEURS EN COLÈRE] Alors que certains paysans sont encore en route vers Paris, d’autres déploient une banderole « France ! Veux-tu encore de tes paysans ? » devant l’Arc de Triomphe. pic.twitter.com/EhKEpjhOeb — Ligne Droite • La matinale de RC (@Ligne__Droite) January 8, 2026

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, γύρω στους είκοσι αγρότες βρίσκονται στον Πύργο του Άιφελ, με τα τρακτέρ τους- περίπου 10- να είναι σταθμευμένα εκεί κοντά.

Με χθεσινοβραδινή απόφαση της αστυνομίας είχε απαγορευθεί η πρόσβαση των τρακτέρ σε ορισμένες ευαίσθητες ζώνες της πρωτεύουσας, κυρίως στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, στο μέγαρο Ματινιόν που είναι η έδρα του πρωθυπουργού, στο κοινοβούλιο, στα υπουργεία Γεωργίας και Οικολογικής Μετάβασης ή ακόμα, στην περιφέρεια του Παρισιού, στην κεντρική αγορά φρούτων και λαχανικών του Rungis.

Τι ζητούν οι αγρότες στη Γαλλία

Ο στόχος του συνδικάτου είναι να διαμαρτυρηθεί κυρίως εναντίον της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Mercosur, αλλά επίσης κατά της διαχείρισης από το κράτος της επιζωοτίας της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών, που στις αρχές Δεκεμβρίου αύξησε το θυμό των αγροτών στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Από τον χειμώνα του 2024, οι αγρότες ζητούν την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και χαλάρωση των προδιαγραφών, κυρίως των ευρωπαϊκών, οι οποίες θεωρούνται υπερβολικά καταναγκαστικές και ευνοϊκές για τη δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού.

#europeanfarmers #protest In the following countries, farmers stand up against the Elites: Belgium 🇧🇪 France 🇫🇷 Germany 🇩🇪 Italy 🇮🇹 Holland Norway 🇳🇴 Poland 🇵🇱 Romania 🇷🇴 Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Slovenia 🇸🇮 Spain pic.twitter.com/4XaHTh0dzT — Dolly van den Berg (@dendolly1) December 22, 2025

French Farmers are headed to Paris hurrah!



Farmers are fed up with The EU

& Macron



Go French Farmers! The Gendarmes armoured vehicles won’t stop them



we stand Together with our Farmers



pic.twitter.com/Mssy33EZcx — Alan D Miller (@alanvibe) January 7, 2026

«Θα πάμε με οποιοδήποτε τίμημα να φωνάξουμε τις διεκδικήσεις μας», είχε δηλώσει την Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ελουά Νεσπουλού, πρόεδρος του Αγροτικού Συντονισμού στην περιφέρεια της Οξιτανίας και επικεφαλής μιας πομπής από 40 τρακτέρ.

Ο πρόεδρος σε εθνικό επίπεδο του εν λόγω συνδικάτου, ο Μπερτράν Βαντό, είχε δηλώσει πως θέλει να φέρει «ειρηνικά» τα αιτήματά τους στους γάλλους κοινοβουλευτικούς και σε δύο «συμβολικά» σημεία του Παρισιού, ακόμα κι αν τα μισά από τα μέλη του κατέληγαν να συλληφθούν.