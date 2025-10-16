ΔΙΕΘΝΗ
Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί πως θα ξαναρχίσει τον πόλεμο αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία

Η Χαμάς διαβεβαίωσε πως έχει επιστρέψει στο Ισραήλ όλες τις σορούς ομήρων που μπόρεσε να βρει

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ διεμήνυσε χθες Τετάρτη το βράδυ πως η χώρα του θα ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία, το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για θα αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της Χαμάς», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Νωρίτερα, η Χαμάς διαβεβαίωσε πως έχει επιστρέψει στο Ισραήλ όλες τις σορούς ομήρων που μπόρεσε να βρει.

Στελέχη της Χαμάς «συνεχίζουν να μας λένε πως εννοούν να τηρήσουν τη συμφωνία» για τη Λωρίδα της Γάζας και να επιστρέψουν στο Ισραήλ τις σορούς των ομήρων που σκοτώθηκαν, είπε πάντως από την πλευρά του χθες σε δημοσιογράφους, Αμερικανός ανώτερος αξιωματούχος ο οποίος τοποθετήθηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Η αντίσταση εκπλήρωσε τη δέσμευσή της δυνάμει της συμφωνίας να παραδώσει όλους τους ισραηλινούς αιχμαλώτους στη ζωή, καθώς και τα πτώματα στα οποία είχαμε πρόσβαση», σημείωσε η Χαμάς. «Όσον αφορά τα πτώματα που απομένουν, η ανάκτησή τους και η ανάσυρσή τους θα απαιτήσουν μεγάλες προσπάθειες και ειδικό εξοπλισμό», πρόσθεσε.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, η οποία βασίστηκε σε σχέδιο που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Χαμάς είχε υποχρέωση να επαναπατρίσει όλους τους ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας, ζωντανούς και νεκρούς, μέσα σε 72 ώρες από τη διακοπή των εχθροπραξιών, δηλαδή το αργότερο το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Η Χαμάς άφησε ελεύθερους έγκαιρα τους 20 ζωντανούς ομήρους, όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν επαναπατρίσει παρά εννιά σορούς από τις 28 στη Λωρίδα της Γάζας: τέσσερις τη Δευτέρα, τρεις προχθές Τρίτη κι ακόμη δύο χθες Τετάρτη.

Σημειώνεται πως ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε τις σορούς των ομήρων Ινμπάρ Χάιμαν και Μοχαμάντ αλ Ατράς, οι οποίες παραδόθηκαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο Ισραήλ από τη Χαμάς.

«Μετά το τέλος της διαδικασίας ταυτοποίησης που διεξήγαγε το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (...) οι εκπρόσωποι του Τσαχάλ ενημέρωσαν τις οικογένειες της Ινμπάρ Χάιμαν και του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς ότι οι σοροί τους επαναπατρίστηκαν για να ταφούν», ανέφερε ανακοίνωση του στρατού.

Η Ινμπάρ Χάιμαν, καλλιτέχνιδα του γκράφιτι γνωστή με το ψευδώνυμο «Pink», ήταν 27 ετών όταν σκοτώθηκε στο φεστιβάλ μουσικής Νόβα κατά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η σορός της μεταφέρθηκε στη Γάζα, όπως και αυτή του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς, ενός 39χρονου στρατιώτη Βεδουίνου, που σκοτώθηκε στη διάρκεια των μαχών την 7η Οκτωβρίου.

Ο αλ Ατράς ήταν πατέρας 13 παιδιών και ζούσε στο χωριό Μουλάντα, στην έρημο Νεγκέβ. Η οικογένειά του ενημερώθηκε για τον θάνατό του τον Ιούνιο του 2024.

Σε αντάλλαγμα για την επιστροφή την Τρίτη των σορών τριών ομήρων, το Ισραήλ επέστρεψε στη Λωρίδα της Γάζας 45 πτώματα Παλαιστινίων.

«Η Χαμάς κωλυσιεργεί και παραβιάζει τη συμφωνία»

Κατηγορώντας τη Χαμάς πως κωλυσιεργεί και παραβιάζει τη συμφωνία, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας και μορφή της ισραηλινής άκρας δεξιάς, κάλεσε ξανά χθες τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει εντελώς τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίτερα, η ισραηλινή κρατική ραδιοτηλεόραση KAN παρουσίαζε ως άμεσα επικείμενο το άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, καίριας σημασίας για να εισέλθει στον θύλακο βοήθεια που περιμένει στην αιγυπτιακή πλευρά. Ωστόσο η διέλευση παραμένει κλειστή ως τώρα.

Ο ΟΗΕ απηύθυνε νέα έκκληση στο Ισραήλ έκκληση να ανοίξει «αμέσως» όλα τα περάσματα για να εισέλθουν μεγαλύτερες ποσότητες στη Λωρίδα της Γάζας.

«Θέλουμε να ανοίξουν όλα τα σημεία διέλευσης και απόλυτα ελεύθερη πρόσβαση», τόνισε στο Κάιρο ο Τομ Φλέτσερ, υπεύθυνος για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις του Οργανισμού, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θέλουμε αυτό να γίνει τώρα, στο πλαίσιο της συμφωνίας» κατάπαυσης του πυρός, συνέχισε ο κ. Φλέτσερ, τονίζοντας την «απολύτως επείγουσα» φύση της κατάστασης και την ανάγκη να «διανεμηθεί βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα».

Στα τέλη Αυγούστου ο ΟΗΕ κήρυξε σε κατάσταση λιμού τομείς της Λωρίδας της Γάζας, κάτι που διέψευσε το Ισραήλ.

Καταγγελίες από ανθρωπιστικές οργανώσεις κατά του Ισραήλ

Το Ισραήλ επιτρέπει ως τώρα τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας κατά κύριο λόγο μέσω της διέλευσης Κερέμ Σαλόμ (νότια). Ανθρωπιστικές οργανώσεις, ωστόσο διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις για λόγους διοικητικούς και για να γίνονται έλεγχοι ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Ισραήλ επέτρεψε τις τελευταίες ημέρες να εισέλθει ανθρωπιστική και ιατροφαρμακευτική βοήθεια, ιδίως αέριο για μαγείρεμα, για πρώτη φορά από τον Μάρτιο, καθώς και σκηνές για τους εκτοπισμένους, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κατεψυγμένο κρέας, αλεύρι, φάρμακα.

Στη Λωρίδα της Γάζας, κάτοικοι, αντιμέτωποι με την πείνα, σταματούν σε πολλές περιπτώσεις φορτηγά με βοήθεια και κάποιοι κλέβουν τρόφιμα και τα αποθηκεύουν, εμποδίζοντας τη συντεταγμένη διανομή σε κοινότητες που πλήττονται περισσότερο, σύμφωνα με πηγή σε ανθρωπιστική οργάνωση.

Επιστρέφοντας στα συντρίμμια αυτών που ήταν τα σπίτια τους στην πόλη της Γάζας, πολλοί κάτοικοι έστησαν σκηνές ή πρόχειρα καταλύματα ανάμεσα στα ερείπια, κατέγραψαν εικονολήπτες του AFP.

«Μας έριξαν στον δρόμο»

«Μας έριξαν στον δρόμο. Δεν υπάρχει ούτε νερό, ούτε τροφή, ούτε ηλεκτρικό. Τίποτα. Όλη η πόλη της Γάζας έγινε συντρίμμια και στάχτες», είπε ο Μούσταφα Μαχράμ.

«Δεν έχει μείνει όρθιο τίποτα πλέον στην πόλη της Γάζας. Ούτε δέντρα, ούτε κτίρια, ούτε ανθρώπινα όντα, ούτε ζωή. Μόνο καταστροφή», είπε άλλος κάτοικος, ο Γιούσεφ Τζόντα.

Αντιδρώντας σε άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν επιχειρήσεις που προκάλεσαν ανυπολόγιστες καταστροφές στη Λωρίδα της Γάζας, ανθρωπιστική καταστροφή και δεκάδες χιλιάδες θανάτους.

Η έφοδος της Χαμάς είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.221 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα δεδομένα, ο οποίος συμπεριλαμβάνει δυο από τους νεκρούς ομήρους που αναγνωρίστηκαν.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων που ακολούθησαν έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 67.938 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρεί αξιόπιστους ο ΟΗΕ.

