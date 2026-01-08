Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκες δηλώνει «ανοιχτή» σε πετρελαϊκές συμφωνίες με τις ΗΠΑ

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες υπερασπίστηκε τα σχέδια για άνοιγμα της πετρελαϊκής αγοράς της χώρας της προς την Ουάσινγκτον, καθώς ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν πλήρη έλεγχο των ενεργειακών αποθεμάτων της Βενεζουέλας.

Η Ροντρίγκες δήλωσε την Τετάρτη ότι η αμερικανική επίθεση που οδήγησε στην απομάκρυνση του προκατόχου της, Νικολάς Μαδούρο, άφησε ένα «στίγμα» στις σχέσεις των δύο χωρών, πρόσθεσε όμως ότι δεν είναι «ούτε ασυνήθιστο ούτε παράτυπο» να υπάρχει εμπορική συνεργασία με τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η Βενεζουέλα είναι «ανοιχτή σε ενεργειακές σχέσεις από τις οποίες θα ωφελούνται όλα τα μέρη».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιδιώξει να επιβάλει τον έλεγχό της στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας, κατασχέτοντας την Τετάρτη δύο δεξαμενόπλοια που τελούσαν υπό κυρώσεις, ενώ ανακοίνωσε ότι θα διαχειρίζεται όλες τις πωλήσεις της μελλοντικής παραγωγής αργού πετρελαίου και θα εποπτεύει τη διάθεσή του παγκοσμίως.

«Εμείς θα εμπορευόμαστε το αργό που βγαίνει από τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ. «Πρώτα αυτό το συσσωρευμένο απόθεμα πετρελαίου και στη συνέχεια, επ’ αόριστον, θα πουλάμε την παραγωγή που προέρχεται από τη Βενεζουέλα στην αγορά».

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Βανς δήλωσε ότι η Βενεζουέλα θα μπορεί να πουλά το πετρέλαιό της μόνο εφόσον αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

«Εμείς ελέγχουμε τους ενεργειακούς πόρους και λέμε στο καθεστώς: επιτρέπεται να πουλάτε πετρέλαιο εφόσον εξυπηρετείτε το εθνικό συμφέρον της Αμερικής· δεν επιτρέπεται να το πουλάτε αν δεν το εξυπηρετείτε», είπε ο Βανς.

Την Τρίτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για πρόσβαση σε πετρέλαιο της Βενεζουέλας αξίας έως και 2 δισ. δολαρίων, ένδειξη ότι οι αξιωματούχοι της βενεζουελανικής κυβέρνησης ανταποκρίνονται στην απαίτησή του να ανοίξουν τη χώρα σε αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, διαφορετικά κινδυνεύουν με περαιτέρω στρατιωτική επέμβαση.

Πέρα από το συνεχιζόμενο εμπάργκο στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας, το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας δήλωσε ότι το «μοναδικό πετρέλαιο που θα μεταφέρεται προς και από τη Βενεζουέλα» θα γίνεται μέσω εγκεκριμένων διαύλων, σύμφωνων με το αμερικανικό δίκαιο και τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Ένα τέτοιο επίπεδο ελέγχου στα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο θα μπορούσε να δώσει στην κυβέρνηση Τραμπ ευρύτερη επιρροή στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου, επιτρέποντάς της να επηρεάζει τις τιμές. Από τότε που ο αμερικανικός στρατός συνέλαβε τον Νικολάς Μαδούρο, ο Τραμπ συνεχίζει να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη χώρα, παρά τις αντιδράσεις της Ροντρίγκες.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο προϊόντα κατασκευασμένα στις ΗΠΑ με τα κέρδη που θα αποκομίζει από οποιαδήποτε συμφωνία πώλησης πετρελαίου με την Ουάσινγκτον.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράζει ΜΟΝΟ προϊόντα αμερικανικής κατασκευής, με τα χρήματα που θα λαμβάνει από τη νέα μας συμφωνία για το πετρέλαιο», έγραψε ο πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο με επικεφαλής μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους αύξησης της πετρελαϊκής παραγωγής της Βενεζουέλας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες ζητούν «σοβαρές εγγυήσεις» από την Ουάσινγκτον πριν προχωρήσουν σε μεγάλες επενδύσεις στη χώρα.

Οι Financial Times ανέφεραν ότι τα στελέχη του κλάδου αναμένεται να πιέσουν τον πρόεδρο να προσφέρει ισχυρές νομικές και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις προτού δεσμευτούν να επενδύσουν κεφάλαια στη Βενεζουέλα.

Με πληροφορίες από Guardian

