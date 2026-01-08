ΗΠΑ: Τι γνωρίζουμε για τον θανάσιμο πυροβολισμό γυναίκας από αξιωματικό της ICE στη Μινεάπολη

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι και τοπικοί ηγέτες στις ΗΠΑ ήρθαν σε σύγκρουση με αφορμή τις διαφορετικές εκδοχές για τον θανάσιμο πυροβολισμό μίας 37χρονης μητέρας από αξιωματικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη.

Ενώ η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον θάνατο ως πράξη αυτοάμυνας, οι αρχές της Μινεάπολης αμφισβητούν αυτή την αφήγηση.

Πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα

Η γυναίκα πυροβολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της σε μια κατοικημένη γειτονιά νότια του κέντρου της Μινεάπολης. Βίντεο που τράβηξαν περαστικοί και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν αξιωματικό να πλησιάζει ένα SUV που είχε σταματήσει στη μέση του δρόμου, να απαιτεί από τον οδηγό να ανοίξει την πόρτα και να πιάνει το χερούλι.

🚨 Videos don’t lie.



So here is slow-motion footage shows ICE agents illegally detaining a U.S. citizen in Minneapolis… and shooting her as she tries to drive away.



Watch closely: she never drove toward an agent.



The agents attempted to aggressively force her out of her car… pic.twitter.com/RLk5Qrjbzb — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) January 7, 2026

Το IX αρχίζει να κινείται προς τα εμπρός και ένας άλλος αξιωματικός της ICE, που στέκεται μπροστά από το όχημα, τραβά το όπλο του και πυροβολεί αμέσως τουλάχιστον δύο φορές μέσα στο αυτοκίνητο από πολύ κοντινή απόσταση, πηδώντας προς τα πίσω καθώς το όχημα κινείται προς το μέρος του.

Από τα βίντεο δεν είναι σαφές αν το όχημα ήρθε σε επαφή με τον αξιωματικό. Στη συνέχεια, το SUV προσκρούει με ταχύτητα σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα στο πεζοδρόμιο πριν ακινητοποιηθεί.

Facebook Twitter Το όχημα του θύματος/Φωτογραφία: EPA

Facebook Twitter Το όχημα του θύματος/Φωτογραφία: EPA

Το θύμα ήταν «σύζυγος και μητέρα»

Η Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ πέθανε από τραύματα στο κεφάλι.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτοχαρακτηριζόταν ως «ποιήτρια και συγγραφέας και σύζυγος και μητέρα» και ανέφερε ότι καταγόταν από το Κολοράντο.

Δημόσια αρχεία δείχνουν ότι η Μακλίν Γκουντ ζούσε πρόσφατα στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, όπου η ίδια και μια άλλη γυναίκα με την ίδια διεύθυνση κατοικίας είχαν ιδρύσει πέρυσι μια επιχείρηση με την επωνυμία B. Good Handywork.

Σε βίντεο από το σημείο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, μια γυναίκα —η οποία περιγράφει τη Μακλίν Γκουντ ως σύζυγό της— φαίνεται να κάθεται κοντά στο όχημα κλαίγοντας με λυγμούς. Αναφέρει ότι το ζευγάρι είχε φτάσει μόλις πρόσφατα στη Μινεσότα και ότι είχαν ένα παιδί έξι ετών.

Ο θάνατός της προκάλεσε γρήγορα την αντίδραση εκατοντάδων οργισμένων διαδηλωτών. Πρόκειται για τουλάχιστον τον πέμπτο θάνατο που αποδίδεται στην επιθετική εκστρατεία καταστολής της μετανάστευσης που ξεκίνησε η κυβέρνηση Τραμπ πέρυσι.

«Ο αξιωματικός μας ακολούθησε την εκπαίδευσή του»

Ο αξιωματικός της ICE δεν έχει κατονομαστεί δημόσια. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ τον περιέγραψε μόνο ως έμπειρο αξιωματικό και είπε ότι είχε τραυματιστεί τον Ιούνιο, όταν παρασύρθηκε από όχημα διαδηλωτή κατά του ICE.

Ανέφερε ότι ο αξιωματικός χτυπήθηκε από το όχημα κατά τον πυροβολισμό της Τετάρτης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, απ’ όπου έχει πλέον πάρει εξιτήριο.

«Ο αξιωματικός μας ακολούθησε την εκπαίδευσή του, έκανε ακριβώς ό,τι του έχει διδαχθεί να κάνει σε αυτή την κατάσταση και έδρασε για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τους συναδέλφους του στις δυνάμεις επιβολής του νόμου», δήλωσε η Νόεμ.

Σύμφωνα με τη Νόεμ, οι αξιωματικοί προσπαθούσαν να σπρώξουν ένα όχημα έξω από το χιόνι όταν μια ομάδα διαδηλωτών τους περικύκλωσε. Όπως είπε, είχαν μόλις ολοκληρώσει μια επιχείρηση και προσπαθούσαν να επιστρέψουν στην έδρα τους.

Η γυναίκα φέρεται να παρεμπόδιζε τους αξιωματικούς με το όχημά της και να αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις εντολές της αστυνομίας, σύμφωνα με τη Νόεμ.

«Στη συνέχεια μετέτρεψε το όχημά της σε όπλο και προσπάθησε να παρασύρει έναν αξιωματικό επιβολής του νόμου», είπε η Νόεμ. «Αυτό φαίνεται ως απόπειρα δολοφονίας ή πρόκλησης σωματικής βλάβης σε πράκτορες, μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας».

Τοπικοί ηγέτες αμφισβητούν την αφήγηση

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Μπράιαν Ο’Χάρα, δεν άφησε να εννοηθεί ότι η οδηγός προσπαθούσε να βλάψει κάποιον, όταν περιέγραψε το περιστατικό στους δημοσιογράφους.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, χαρακτήρισε την περιγραφή της Νόεμ «σκουπίδια», λέγοντας ότι έχει δει βίντεο του πυροβολισμού που δείχνουν πως δεν επρόκειτο για αυτοάμυνα και ότι το περιστατικό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

«Διαλύουν οικογένειες. Σπέρνουν χάος στους δρόμους μας και, σε αυτή την περίπτωση, κυριολεκτικά σκοτώνουν ανθρώπους», δήλωσε ο Φρέι.

Με πληροφορίες από AP News

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Οργή στη Μινεάπολη: Η στιγμή που πράκτορας της ICE πυροβολεί και σκοτώνει γυναίκα