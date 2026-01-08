Τζέφρι Έπσταϊν: Λιγότερο από το 1% των αρχείων έχει δοθεί στη δημοσιότητα, αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης

Περισσότερες από δύο εβδομάδες μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ανώτατοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης (DOJ) αποκάλυψαν ότι πάνω από το 99% του υλικού δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.

Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι και ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς έγραψαν σε ενημέρωση προς ομοσπονδιακό δικαστή, ο οποίος είχε επιβλέψει την υπόθεση Έπσταϊν, ότι πάνω από δύο εκατομμύρια έγγραφα «παραμένουν σε διάφορα στάδια ελέγχου και διαγραφών».

Σύμφωνα με την επιστολή, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) έχει δημοσιοποιήσει μέχρι σήμερα περίπου 12.285 έγγραφα, συνολικού όγκου περίπου 125.575 σελίδων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τι σημαίνει για τον Τραμπ και το κίνημα MAGA η δημοσίευση των αρχείων του Έπσταϊν;

Οι αξιωματούχοι επανέλαβαν ότι η εξέταση των υπόλοιπων αρχείων απαιτεί μια τεράστια προσπάθεια, εκτιμώντας ότι περίπου 400 δικηγόροι «θα αφιερώσουν όλη ή το μεγαλύτερο μέρος της εργάσιμης ημέρας τους για να συμμορφωθούν» με τον νόμο που ψήφισε το Κογκρέσο τον Νοέμβριο —τον Νόμο Διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν— «για τις επόμενες λίγες εβδομάδες».

Πρόσθεσαν ότι περισσότεροι από 100 «ειδικά εκπαιδευμένοι αναλυτές εγγράφων» από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI), με εμπειρία στη διαχείριση ευαίσθητου υλικού θυμάτων, θα συνδράμουν στο έργο.

Το DOJ έχει δεχθεί κριτική από νομοθέτες και επιζώντες της υπόθεσης Έπσταϊν για τη μη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων έως την προθεσμία της 19ης Δεκεμβρίου. Εκείνη την ημέρα, το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα ένα αρχικό, ελλιπές πακέτο εγγράφων, δηλώνοντας ότι εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη αναμένονταν τις επόμενες εβδομάδες. Περισσότερα έγγραφα και εικόνες δημοσιεύθηκαν σε πρόσθετες παρτίδες τις επόμενες ημέρες.

Στις 24 Δεκεμβρίου, το DOJ ανακοίνωσε ότι είχε εντοπίσει πάνω από ένα εκατομμύριο επιπλέον έγγραφα που ενδέχεται να σχετίζονται με τον Έπσταϊν και τα οποία απαιτούσαν επιπλέον χρόνο για έλεγχο. Στην ενημέρωση της Δευτέρας, οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ένα «σημαντικό ποσοστό» των εγγράφων φαίνεται να είναι διπλότυπο, αλλά σημείωσαν ότι θα πρέπει να υποβληθεί σε διαδικασία αφαίρεσης διπλοτύπων (deduplication).

Οι αξιωματούχοι απέδωσαν εκ νέου την καθυστέρηση εν μέρει στην ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των θυμάτων που αναφέρονται στα αρχεία. Ο νόμος επιτρέπει τη διαγραφή ορισμένων πληροφοριών από τα αρχεία, μεταξύ άλλων για την προστασία των ταυτοτήτων των θυμάτων.

Ωστόσο, μια ομάδα επιζώντων της υπόθεσης Έπσταϊν τον Δεκέμβριο κατήγγειλε τις αρχικές δημοσιεύσεις του DOJ, υποστηρίζοντας ότι άφηναν «πολλές ταυτότητες θυμάτων» ακάλυπτες, ενώ ταυτόχρονα προχωρούσαν αλλού σε «ασυνήθιστες και ακραίες διαγραφές», «χωρίς καμία εξήγηση».

Με πληροφορίες από Time Magazine