Αγρότες: 48ωρος αποκλεισμός εθνικών οδών και παρακαμπτηρίων - Ποιους δρόμους κλείνουν, η λίστα

Σε 48ωρο αποκλεισμό εθνικών οδών, βασικών οδικών κόμβων, παρακαμπτηρίων και τελωνείων, προχωρούν από σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, οι αγρότες, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβαν χθες το βράδυ στις συνελεύσεις των μπλόκων.

Όπως τονίζουν, η εξειδίκευση των έξι μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα από την κυβέρνηση δεν καλύπτει τα αιτήματά τους, ενώ το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, αγροτικοί σύλλογοι και άλλα μπλόκα ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι παραμένει ανοιχτή σε συντεταγμένο διάλογο.

Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων, οι αγρότες παρακολουθούσαν συγκεντρωμένοι στα μπλόκα και, αμέσως μετά, ακολούθησε κύκλος συνεννοήσεων μεταξύ των εκπροσώπων τους σε πανελλαδικό επίπεδο, ώστε να αποφασιστεί η περαιτέρω στάση τους.

Αγροτικά μπλόκα: Ποιους δρόμους κλείνουν

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει, η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης θα είναι ουσιαστικά απροσπέλαστη και στα δύο ρεύματα. Κλειστά θα παραμείνουν τα Τέμπη, η Νίκαια, τα Μάλγαρα, η Θήβα και το Κάστρο Βοιωτίας, με μόνη διέλευση μέσω παρακαμπτηρίων δρόμων από χωριά και στην Κατερίνη, η ΠΑΘΕ θα είναι δηλαδή σχεδόν πλήρως αποκλεισμένη.

Σοβαρά προβλήματα αναμένονται και στα τελωνεία.

Ο Προμαχώνας θα παραμείνει κλειστός για τα φορτηγά για 48 ώρες, γεγονός που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει μεγάλες ουρές.

Στους Ευζώνους θα υπάρξουν πολύωρα κλεισίματα για όλα τα οχήματα, καθώς το μπλόκο ενισχύεται από αγρότες της Αλμωπίας και του Δερβενίου.

Παράλληλα, το τελωνείο της Κακαβιάς θα κλείσει από σήμερα το μεσημέρι, δημιουργώντας γενικευμένο μπλόκο και στους παραμεθόριους σταθμούς.

Παρά την κλιμάκωση, οι αγρότες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, ζητώντας πλέον απευθείας συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Όπως υποστηρίζουν, επιθυμούν ουσιαστική επαναδιαπραγμάτευση βασικών αιτημάτων.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της εκπροσώπησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο νέας πανελλαδικής σύσκεψης, ώστε να αποφασιστεί ποιοι και με ποια νομιμοποίηση θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Υπενθυμίζεται πως με νέα, δεύτερη παραγγελία του προς τους εισαγγελείς όλης της χώρας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας «υπενθυμίζει» την πρώτη του παραγγελία σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ζητώντας να εκτελεστεί.

Δίνει σαφή εντολή στους εισαγγελείς Πρωτοδικών σε όλη τη χώρα να παρέμβουν άμεσα για τα μπλόκα και τους αποκλεισμούς δρόμων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων.

Αγροτικά μπλόκα: «Αν είστε όλοι μαζί, θα συναντηθείτε με τον πρωθυπουργό»

Θετικός στο να συναντήσει αγρότες, που θα εκπροσωπούν, ωστόσο, το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Όσοι εκπρόσωποι μπλόκων επιθυμούν συνάντηση, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μπορούν να συναντηθούν με τους κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα. Επίσης, 18 μπλόκα και αγροτικοί σύλλογοι τάχθηκαν υπέρ της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, μέσα από επιστολή που έστειλαν προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές:

«Ο πρωθυπουργός θα συναντήσει τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών, δεν μπορεί να συναντά ξεχωριστά πέντε-πέντε εκπροσώπους από κάθε μπλόκο. Ωστόσο, όποιοι εκπρόσωποι αγροτών το επιθυμούν, μπορούν να συναντηθούν με τους κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων. Υπενθυμίζεται ότι, ο Πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει συγκεκριμένη ώρα και μέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, ραντεβού που εκείνοι απέρριψαν χωρίς συζήτηση. Όπως και να έχει τα μέτρα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Παραπέμπουμε και στην αποψινή τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για αυτό».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

