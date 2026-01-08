Βενεζουέλα: 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επιδρομής

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάδο Καμπέγιο δήλωσε, αργά το βράδυ της Τετάρτης (7/1), ότι 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση των ΗΠΑ που απομάκρυνε από την εξουσία τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο το Σάββατο (3/1).

Το Καράκας δεν είχε δώσει προηγουμένως αριθμό για τους νεκρούς, ωστόσο ο στρατός ανήρτησε κατάλογο με 23 ονόματα των δικών του νεκρών.

Βενεζουελανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι μεγάλο μέρος της δύναμης ασφαλείας του Μαδούρο σκοτώθηκε «εν ψυχρώ», ενώ η Κούβα ανέφερε ότι μέλη των στρατιωτικών και των υπηρεσιών πληροφοριών της που βρίσκονταν στη Βενεζουέλα σκοτώθηκαν επίσης.

Η σύζυγος του Μαδούρο, Σίλια Φλόρες, η οποία συνελήφθη μαζί του, υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επιδρομής, δήλωσε ο Καμπέγιο, ενώ ο Μαδούρο τραυματίστηκε στο πόδι.

Η Βενεζουέλα, της οποίας ο Καμπέγιο επαίνεσε τους στρατιωτικούς ως «γενναίους» κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας του εκπομπής στην κρατική τηλεόραση, κήρυξε την Τρίτη εβδομάδα πένθους για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που σκοτώθηκαν στην επιδρομή.

Με πληροφορίες από Reuters