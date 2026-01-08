Η χώρα «παγώνει» για 48 ώρες - Αγρότες κλείνουν εθνικές οδούς, διόδια και σήραγγες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί, ο 48ωρος αποκλεισμός βασικών δρόμων, κόμβων, παρακαμπτήριων και τελωνείων από τους αγρότες.

Οι αγρότες κλιμακώνουν, από το πρωί της Πέμπτης, τις κινητοποιήσεις τους μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα, «κόβοντας» τη χώρα στα δύο, κλείνοντας εθνικές οδούς, διόδια και σήραγγες.

Οι παραγωγοί συμπληρώνουν ήδη 40 ημέρες στους δρόμους, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα δεν ανταποκρίνονται στα βασικά τους αιτήματα, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις τους.

Ο χάρτης των αγροτικών κινητοποιήσεων

Λαμία - Κάστρο Βοιωτίας

Η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας έκλεισε, μαζί με τους παραδρόμους, ενώ η τροχαία προχώρησε σε εκτροπές κυκλοφορίας. Τα οχήματα από Λαμία προς Αθήνα οδηγούνται μέσω Αταλάντης, Καλαποδίου, Παλαιού Λεβέντη, Ορχομενού, Λιβαδειάς και Θήβας, επιστρέφοντας στην εθνική στη Ριτσώνα.

Στο αντίθετο ρεύμα προς Λαμία, η κυκλοφορία γίνεται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με τελικό σημείο τον Μπράλο. Παράλληλα, η παλιά εθνική οδός στον Πυργετό παραμένει κλειστή, ενώ η αστυνομία διευκολύνει την κυκλοφορία προς νότια Λάρισα.



Μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία αγροτών κατευθύνεται προς τις σήραγγες των Τεμπών, όπου έχει προαναγγελθεί πλήρης 48ωρος αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.





Μπράλος - Καρδίτσα

Πάνω από 120 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα από την Καρδίτσα κινούνται προς τον Μπράλο, ενισχύοντας τις δυνάμεις στην περιοχή.

Οι αγρότες σκοπεύουν να τοποθετήσουν τα τρακτέρ κάθετα στην Εθνική Αθηνών-Θεσσαλονίκης και να κλείσουν παραδρόμους προς Άμφισσα και Λαμία. Η κίνηση γίνεται με συνοδεία της τροχαίας, ενώ στον Ε65 παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα ανά ρεύμα.

Θήβα - διόδια

Από τις 15:00 όλα τα σημεία πρόσβασης θα κλείσουν, συμπεριλαμβανομένων των παρακαμπτηρίων.



Αγρίνιο - Ιόνια Οδός και διόδια Αγγελοκάστρου

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου-Ιωαννίνων στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου.

Η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω Κουβαρά και Χαλικίου. Παράλληλα, η Ιόνια Οδός και ο κόμβος Κουβαρά παραμένουν αποκλεισμένοι, με εκτροπή κυκλοφορίας από Α/Κ Μεσολογγίου έως Α/Κ Κουβαρά. Κλειστή είναι και η ράμπα εξόδου στο Χαλίκι, ενώ ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στους σταθμούς Κλόκοβας και Γαβρολίμνης.



Ηλεία - Κόμβος Πύργου

Ο κόμβος του Πύργου έκλεισε για 48 ώρες, με αποκλεισμό της πρόσβασης στον αυτοκινητόδρομο και την Εθνική Πατρών-Πύργου.



Κοζάνη - Εγνατία Οδός

Οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας έκλεισαν για 48 ώρες τη Μπάρα Σιάτιστας και τον κόμβο Φιλώτα. Οι παρακαμπτήριες οδοί θα αποκλείονται περιοδικά, ενώ στο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από Ανατολική Εορδαία, Νότια Λεκάνη Βεγορίτιδας και Δήμο Αμυνταίου.

Κρήτη - ΒΟΑΚ και Ηράκλειο

Αγροτοκτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, εκφράζοντας απογοήτευση για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Σήμερα, από 14:00 έως 16:00, θα κλείσει το ΒΟΑΚ στα Μεγάλα Χωράφια, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί μηχανοκίνητη πορεία και αποκλεισμός της Εφορίας Χανίων.

Στις 16:00 θα κινητοποιηθεί και η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου στον κόμβο Πεζών.



Θεσσαλονίκη - Τελωνείο Σκύδρας

Συμβολικός αποκλεισμός τρεισήμισι ωρών από τις 16:30, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, για την ανάδειξη της ανάγκης άμεσων παρεμβάσεων στον πρωτογενή τομέα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ & thestival.gr