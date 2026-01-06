ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ισπανία: AI βίντεο της πριγκίπισσας Λεονόρ χρησιμοποιούνται για απάτες στο TikTok

Η Λεονόρ είναι η επίσημη διάδοχος του θρόνου και ολοκληρώνει αυτή την περίοδο τη στρατιωτική της εκπαίδευση

The LiFO team
The LiFO team
ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΑ ΛΕΟΝΟΡ TIKTOK Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Ψεύτικα βίντεο που παριστάνουν την πριγκίπισσα Λεονόρ και υπόσχονται «πληρωμές» με αντάλλαγμα προκαταβολή κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, με στόχο την εξαπάτηση χρηστών, σύμφωνα με προειδοποίηση από το περιβάλλον της ισπανικής βασιλικής οικογένειας.

Στα βίντεο, τα οποία κυκλοφορούν κυρίως στο TikTok από λογαριασμούς που παριστάνουν την ίδια, η διάδοχος του ισπανικού θρόνου φαίνεται να υπόσχεται μεγάλα χρηματικά ποσά, ζητώντας αρχικά μια «μικρή προκαταβολή». Όσοι καταβάλλουν το ποσό, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δέχονται στη συνέχεια νέες απαιτήσεις για χρήματα, πριν οι απατεώνες εξαφανιστούν.

Έρευνα της εφημερίδας El Pais είχε δείξει ήδη από το 2024 ότι τα τηλεφωνικά νούμερα που χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία με τα θύματα προέρχονταν από τη Δομινικανή Δημοκρατία, ενώ αρκετά από τα βίντεο είχαν συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

Ισπανία: AI βίντεο της πριγκίπισσας Λεονόρ χρησιμοποιούνται για απάτες στο TikTok Facebook Twitter

Σε δημόσια ανακοίνωση τονίζεται ότι δεν υπάρχει καμία πρωτοβουλία που να προβλέπει οικονομική ενίσχυση πολιτών, επιδοτήσεις ή χρηματικές παροχές στο όνομα της πριγκίπισσας και ότι οποιοδήποτε μήνυμα υποστηρίζει το αντίθετο είναι ψευδές.

Το θέμα έχει τεθεί και στην πλατφόρμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στις αναφορές για κλοπή ταυτότητας, γεγονός που έχει προκαλέσει επιπλέον αντιδράσεις στην Ισπανία.

Ισπανία: AI βίντεο της πριγκίπισσας Λεονόρ χρησιμοποιούνται για απάτες στο TikTok Facebook Twitter
Η Λεονόρ, κόρη του βασιλιά Φελίπε και της βασίλισσας Λετίθια, είναι η επίσημη διάδοχος του θρόνου και ολοκληρώνει αυτή την περίοδο τη στρατιωτική της εκπαίδευση / Φωτ: EPA, αρχείου

Η Λεονόρ, κόρη του βασιλιά Φελίπε και της βασίλισσας Λετίθια, είναι η επίσημη διάδοχος του θρόνου και ολοκληρώνει αυτή την περίοδο τη στρατιωτική της εκπαίδευση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τον θεσμικό της ρόλο.

 Με πληροφορίες από Guardian

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισπανία: Η τέως βασίλισσα Σοφία αρνήθηκε να νοσηλευτεί σε πολυτελή σουίτα του νοσοκομείου

Διεθνή / Ισπανία: Η τέως βασίλισσα Σοφία αρνήθηκε να νοσηλευτεί σε πολυτελή σουίτα του νοσοκομείου

Η μεγαλύτερη αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου νοσηλεύεται σε ένα από τα 108 «κανονικά» δωμάτια του ιδιωτικού νοσοκομείου - Την επισκέφθηκε υποβασταζόμενη η αδελφή της Ειρήνη
ΕΥΑ ΠΑΥΛΑΤΟΥ
Ο αυτοεξόριστος Χουάν Κάρλος γράφει τα απομνημονεύματά του: «Σκάνδαλα εν όψει...»

Διεθνή / Ο αυτοεξόριστος Χουάν Κάρλος γράφει τα απομνημονεύματά του: «Σκάνδαλα εν όψει...»

Για ποια οικονομικά σκάνδαλα και εξωσυζυγικές σχέσεις μιλά στο βιβλίο του ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, διερωτώνται όσοι -πιθανόν- εμπλέκονται στις σκοτεινές υποθέσεις - Έγραψα απομνημονεύματα διότι έχω την αίσθηση ότι μου κλέβουν την ιστορία μου, είπε ο Χουάν Κάρλος
ΕΥΑ ΠΑΥΛΑΤΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός του Καναδά αναλαμβάνει τη θέση της συμβούλου του Ζελένσκι

Διεθνή / Η πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός του Καναδά αναλαμβάνει τη θέση της συμβούλου του Ζελένσκι

«Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία χρειάζεται να ενισχύσει την εσωτερική της ανθεκτικότητα», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, ανακοινώνοντας τον νέο ρόλο της Κρίστια Φρίλαντ
THE LIFO TEAM
 
 