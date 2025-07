Γάζα: Ισραηλινό πλήγμα στη μοναδική καθολική εκκλησία - Δύο νεκροί και τραυματίες

Ισραηλινοί πύραυλοι έπληηαν τη μοναδική καθολική εκκλησία στη Γάζα, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Αρκετοί ακόμη, τραυματίστηκαν έπειτα από το πλήγμα, το οποίο φέρεται να προήλθε από τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF), στο συγκρότημα της Αγίας Οικογένειας – τη μοναδική ρωμαιοκαθολική εκκλησία στη Λωρίδα της Γάζας. Την πληροφορία ανακοίνωσε σήμερα το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Cardinal Pizzaballa: “What we know for sure is that a tank, the IDF says by mistake, but we are not sure about this, they hit the Church directly, the Church of the Holy Family, the Latin Church”



Images of the only Catholic Church in Gaza before and after today’s attack. pic.twitter.com/JZb18QDZWA