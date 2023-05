Γάλλος δημοσιογράφος σκοτώθηκε στην Ουκρανία

Ο Γάλλος δημοσιογράφος Αρμάν Σολντίν, ο οποίος εργαζόταν για το πρακτορείο AFP, σκοτώθηκε στην ανατολική Ουκρανία.

Αυτό αναφέρει το ίδιο το AFP στο Twitter εκφράζοντας την θλίψη του για το θάνατο του δημοσιογράφου.

«Με βαθιά θλίψη μάθαμε για τον θάνατο του δημοσιογράφου του AFP Αρμάν Σολντίν στην ανατολική Ουκρανία. Όλες μας οι σκέψεις είναι με την οικογένειά του και τους αγαπημένους του», αναφέρει η ανάρτηση.

Το πρακτορείο διευκρίνισε ότι ο δημοσιογράφος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης με ρουκέτα κοντά στο Chasovoy Yar. Αυτό ανέφεραν στη σύνταξη συνάδελφοί του που ήταν μάρτυρες του περιστατικού.

«Ο θάνατός του είναι μια τρομερή υπενθύμιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τη σύγκρουση στην Ουκρανία», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του AFP, Φαμπρίς Φρις.

"His death is a terrible reminder of the risks and dangers faced by journalists every day covering the conflict in Ukraine." -- @AFP chairman Fabrice Fries, on the death of Arman Soldin Full story: https://t.co/SoRzQQo11C pic.twitter.com/UIHGgYmLY0

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today.



All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry