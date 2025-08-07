Βιασμός 10χρονης στη Θεσσαλονίκη: Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στη μητέρα της και τον σύντροφό της

Η 24χρονη μητέρα του 10χρονου κοριτσιού που έπεσε θύμα βιασμού στη Θεσσαλονίκη και ο 37χρονος σύντροφός της, οδηγήθηκαν στην εισαγγελία και εις βάρος τους, ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Στους κατηγορούμενους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Έτσι και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται από τις αρχές, μετά την καταγγελία της 24χρονης τη 19η Ιουλίου, ότι την κακοποιούσε ο σύντροφός της. Στη συνέχεια, αποκαλύφθηκε ο βιασμός της κόρης της, όπως και η εμπλοκή της ίδιας της 24χρονης στον βιασμό της 10χρονης.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της έρευνας από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, η ανήλικη επιβεβαίωσε τα καταγγελλόμενα της μητέρας της, αναφέροντας επιπλέον ότι κατά την τέλεση των πράξεων η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη τη χτύπησαν. Τέλος, ανέφερε ότι ο άνδρας χτυπούσε τη μητέρα της μπροστά της.

Αναμένονται οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων τις επόμενες ημέρες

