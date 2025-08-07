Θεσσαλονίκη: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια - Πέντε τραυματίες, ένας σε σοβαρή κατάσταση

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (7/8) στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, έπειτα από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε χώρο ενοικιαζόμενων δωματίων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε περί τις 15:30 κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένας 41χρονος φέρει σοβαρά εγκαύματα. Όλοι οι τραυματίες είναι υπήκοοι Σερβίας.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ γίνεται αξιολόγηση της κατάστασης του κτιρίου και των υπολοίπων ενοίκων.