Γαλλία: Τέταρτη νύχτα χάους, τουλάχιστον 470 συλλήψεις- Σκέψεις για κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η Γαλλία βρίσκεται στη δίνη των εκτεταμένων επεισοδίων για τη δολοφονία ενός 17χρονου από αστυνομικά πυρά για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Τουλάχιστον 470 άτομα συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες σε Μασαλία και Λιόν.

Σαράντα πέντε χιλιάδες αστυνομικοί , συμπεριλαμβανομένων των ειδικών δυνάμεων, βγήκαν στους δρόμους για να προλάβουν επεισόδια και λεηλασίες που εκτυλίσσονται από την οργή των Γάλλων πολιτών για τη δολοφονία του 17χρονου Ναέλ Μ. από αστυνόμο. Αν και οι αστυνομικές αρχές επισήμαναν ότι κατά τη διάρκεια της τέταρτης νύχτας των επεισοδίων, η κατάσταση εκδηλώθηκε πιο ήπια, σε Μασαλία και Λιόν η κατάσταση ήταν χαοτική, σύμφωνα με τον Guardian.

Macron is using heavily armed tactical units and armored vehicles against civilian protesters.#FranceRiots #franceViolence #Paris pic.twitter.com/vYxLl0BeUI