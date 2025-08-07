Μπέργκερ, πίτσα, αναψυκτικά: Τα 2 στα 3 γεύματα των παιδιών στις ΗΠΑ είναι υπερεπεξεργασμένα

Περισσότερο από το ήμισυ των ημερήσιων θερμίδων που καταναλώνουν παιδιά και ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες προέρχεται από υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, σύμφωνα με νέα στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Τα στοιχεία καλύπτουν την περίοδο 2021–2023 και δείχνουν ότι τρόφιμα όπως χάμπουργκερ, πίτσα, γλυκά αρτοσκευάσματα και αναψυκτικά αποτελούν τη βάση της διατροφής για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Η κατανάλωση τέτοιων τροφίμων, που περιλαμβάνουν προϊόντα με υψηλό βαθμό βιομηχανικής επεξεργασίας και πρόσθετα συστατικά, μειώθηκε ελαφρώς την τελευταία εξαετία, ωστόσο συνεχίζει να κυριαρχεί στις διατροφικές συνήθειες των Αμερικανών.

Σύμφωνα με το CDC, υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα αποτελούσαν κατά μέσο όρο το 62% των θερμίδων που προσλάμβαναν τα παιδιά και το 53% αυτών των ενηλίκων την περίοδο 2021–2023.

Τα παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών καταναλώνουν υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα περισσότερο από κάθε άλλη ηλικιακή ομάδα

Το ποσοστό ήταν υψηλότερο στα παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών, όπου σχεδόν τα δύο τρίτα της ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης προέρχονταν από υπερεπεξεργασμένες πηγές. Στους ενήλικες άνω των 60 ετών, αντίθετα, η κατανάλωση ήταν σημαντικά χαμηλότερη.

Η έκθεση αναφέρει ότι η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων παρέμεινε υψηλή ανεξάρτητα από το εισόδημα. Ενήλικες με εισόδημα στο 350% του ομοσπονδιακού ορίου φτώχειας ή υψηλότερο προσλάμβαναν κατά μέσο όρο περίπου το 50% των θερμίδων τους από τέτοια τρόφιμα, ποσοστό μόλις 5% χαμηλότερο από τους οικονομικά ασθενέστερους. Η διαφορά αυτή αποδίδεται κυρίως στο χαμηλότερο κόστος των υπερεπεξεργασμένων προϊόντων σε σχέση με τα φρέσκα ή ελάχιστα επεξεργασμένα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, τα σάντουιτς και τα μπέργκερ αποτελούν την κυριότερη πηγή υπερεπεξεργασμένων θερμίδων και για τις δύο ηλικιακές ομάδες. Στους ενήλικες αντιστοιχούν στο 8,6% της πρόσληψης τέτοιων τροφίμων, ενώ στα παιδιά στο 7,6%. Ακολουθούν τα γλυκά αρτοσκευάσματα (6,3% για τα παιδιά, 5,2% για τους ενήλικες), τα ζαχαρούχα ποτά, τα αλμυρά σνακ, η πίτσα και διάφορα είδη ψωμιού.

Το 70% των συσκευασμένων προϊόντων στις ΗΠΑ μπορεί να θεωρηθεί «υπερεπεξεργασμένο»

Η συζήτηση για τον ορισμό του όρου «υπερεπεξεργασμένο» βρίσκεται σε εξέλιξη σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Τα υπουργεία Υγείας (Health and Human Services) και Γεωργίας (USDA) επιδιώκουν να θεσπίσουν έναν ενιαίο, επίσημο ορισμό, καθώς περίπου το 70% των συσκευασμένων προϊόντων στις ΗΠΑ ενδέχεται να υπάγονται σε αυτή την κατηγορία.

Το θέμα έχει αποκτήσει μεγαλύτερη πολιτική σημασία μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θέτει ως προτεραιότητα τη βελτίωση της διατροφής των Αμερικανών. Πολλοί επικριτές του, ωστόσο, τονίζουν πως μέχρι στιγμής οι παρεμβάσεις του περιορίζονται σε συμβολικές δεσμεύσεις από εταιρείες να αφαιρέσουν συγκεκριμένα πρόσθετα, χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.

Με πληροφορίες από Axios