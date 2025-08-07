ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Γαλλία: Αφαιρέθηκε η άδεια παραμονής από μετανάστη που άναψε τσιγάρο στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Η αφαίρεση της άδειας παραμονής αποτελεί το πρώτο βήμα για την ενδεχόμενη απέλαση του άνδρα στο Μαρόκο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών

Φωτ: Χ
LifO Newsroom
Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Μπρουνό Ρεταγιό, ανακοίνωσε την Τετάρτη την αφαίρεση της άδειας παραμονής ενός 47χρονου Μαροκινού μετανάστη, ο οποίος βιντεοσκοπήθηκε να ανάβει τσιγάρο μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Παρίσι.

Ο άνδρας συνελήφθη με την κατηγορία της προσβολής μνημείου πολέμου, αφού οι εικόνες του περιστατικού, στο οποίο φαίνεται να σκύβει για να ανάψει το τσιγάρο του από την αιώνια φλόγα, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον πολιτικό κόσμο.

Ρητορική «μηδενικής ανοχής» από τον Ρεταγιό

Ο υπουργός καταδίκασε την πράξη ως «άθλια και απαράδεκτη», ενώ η υφυπουργός Βετεράνων και Εθνικής Μνήμης, Πατρίσια Μιραγιές, σχολίασε ότι «η Γαλλία δεν θα επιτρέψει ποτέ να αμαυρωθεί η μνήμη εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους γι’ αυτήν».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Μπρουνό Ρεταγιό / Φωτ: EPA, αρχείου

Το περιστατικό αποκτά βαρύτερο πολιτικό φορτίο καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός στο εσωτερικό της γαλλικής δεξιάς ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027. Ο Ρεταγιό, σκληροπυρηνικός συντηρητικός, φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε βασικό πόλο εκπροσώπησης της δεξιάς και έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή τόσο στο μεταναστευτικό όσο και στα ζητήματα δημόσιας τάξης.

Η αφαίρεση της άδειας παραμονής, σύμφωνα με το υπουργείο, αποτελεί το πρώτο βήμα για την ενδεχόμενη απέλαση του άνδρα στο Μαρόκο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro, ο κατηγορούμενος είναι ήδη γνωστός στις αστυνομικές αρχές και έχει βεβαρυμένο παρελθόν.

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, που φιλοξενεί τον τάφο ενός Γάλλου στρατιώτη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου, αποτελεί εμβληματικό σημείο εθνικής μνήμης και δέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Η απόφαση του Ρεταγιό εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής της Γαλλίας, καθώς ο ίδιος έχει καλέσει επανειλημμένα για περισσότερες απελάσεις και για σκλήρυνση της στάσης απέναντι στην Αλγερία και άλλες χώρες προέλευσης μεταναστών.

Με πληροφορίες από Politico


 

