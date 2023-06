Γαλλία- Δολοφονία 17χρονου: «Απαράδεκτη κατάσταση, έφυγε πολύ νωρίς» λέει ο Εμπαπέ

Επεισόδια ξέσπασαν χθες στο Παρίσι μετά τον θάνατο 17χρονου από σφαίρα αστυνομικού επειδή «αρνήθηκε να συμμορφωθεί». Ο Κίλιαν Εμπαπέ με τη σειρά του αντέδρασε έντονα για τον θάνατο του 17χρονου από τους αστυνομικούς.

Έντονα αντέδρασε για τον θάνατο του 17χρονου από αστυνομικά πυρά στο Παρίσι και τα εκτεταμένα επεισόδια που ακολούθησαν, ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Εθνικής Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ.

Ειδικότερα, ο Εμπαπέ έκανε λόγο γα απαράδεκτη κατάσταση, σε ανάρτησή του στο Twitter και εξέφρασε τη λύπη του για το 17χρονο παιδί, που «έφυγε πολύ νωρίς» από τη ζωή.

«Νιώθω άσχημα για τη Γαλλία μου. Απαράδεκτη κατάσταση. Όλες μου οι σκέψεις πάνε στην οικογένεια και τους αγαπημένους του Ναέλ, αυτό τον μικρό άγγελο που έφυγε πολύ νωρίς» σημείωσε ο Εμπαπέ.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε χθες και απεικονίζει την δολοφονία του 17χρονου, που πυροδότησε τα επεισόδια, ο αστυνομικός σημαδεύει τον 17χρονο οδηγό με πιστόλι, κατόπιν να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής όταν εκείνος προσπαθεί να επιταχύνει για να φύγει. Το περιστατικό συνέβη στο προάστιο του Ναντέρ.

Ο αστυνομικός τέθηκε υπό κράτηση. Ο θάνατος του 17χρονου οδήγησε σε επεισόδια ενώ ξέσπασαν ταραχές ανάμεσα σε κατοίκους του προαστίου του Παρισιού, όπου συνέβη η δολοφονία και αστυνομικές δυνάμεις, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Έγιναν 15 προσαγωγές ως τη 1:00 τοπική ώρα χθες το βράδυ ενώ η αστυνομία έκανε λόγο για «σποραδικά» επεισόδια σε περίχωρα του Παρισιού.

Riots broke out in the French Nanterre and other suburbs of Paris at night after the murder of a 17-year-old teenager by police.#France #News pic.twitter.com/oSX5x99QWW