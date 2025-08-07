ΔΙΕΘΝΗ
Η NASA χάνει τα «μάτια» της για το κλίμα – Η κυβέρνηση Τραμπ σταματά κρίσιμες αποστολές

Την παύση δύο αποστολών της NASA που παρέχουν κρίσιμα δεδομένα για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την βλάστηση του πλανήτη δρομολογεί η κυβέρνηση Τραμπ

Η NASA χάνει τα «μάτια» της για το κλίμα – Η κυβέρνηση Τραμπ σταματά κρίσιμες αποστολές
Ψηφιακή απεικόνιση του Orbiting Carbon Observatory 2 / Φωτ: X - @NASAearth
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ προτείνει την παύση δύο αποστολών της NASA που παρέχουν κρίσιμα δεδομένα για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την κατάσταση της βλάστησης στον πλανήτη, αφαιρώντας ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από επιστήμονες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και γεωργούς.

Στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό του 2026, δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για τις αποστολές Orbiting Carbon Observatory (OCO), οι οποίες καταγράφουν με υψηλή ακρίβεια πού εκλύεται και πού απορροφάται το διοξείδιο του άνθρακα, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αξιολόγηση της φυτικής κάλυψης και της γεωργικής παραγωγής.

Η NASA ανέφερε σε δήλωσή της ότι οι αποστολές έχουν «ολοκληρώσει την αρχική τους αποστολή» και διακόπτονται προκειμένου να ευθυγραμμιστεί ο προγραμματισμός της υπηρεσίας με τις προτεραιότητες του Λευκού Οίκου.

Η σημασία των αποστολών της NASA για το κλίμα

Ωστόσο, αρκετοί επιστήμονες εκφράζουν ανησυχία. Ο Ντέιβιντ Κρισπ, συνταξιούχος ερευνητής της NASA και υπεύθυνος ανάπτυξης των αποστολών, δήλωσε ότι τα συστήματα παραμένουν τα πιο ευαίσθητα και ακριβή του είδους τους παγκοσμίως, παρέχοντας στοιχεία με ουσιαστική επιστημονική και πρακτική αξία.

Όπως εξηγεί, τα δεδομένα που συλλέγονται συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στη διαπίστωση ότι το δάσος του Αμαζονίου εκπέμπει περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα απ’ ό,τι απορροφά, ενώ τα δάση του βορρά, όπως στον Καναδά και στη Σιβηρία, λειτουργούν ως καθαροί απορροφητές. Οι αισθητήρες είναι επίσης σε θέση να ανιχνεύσουν τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φυτών, γεγονός που επιτρέπει την πρόβλεψη φαινομένων όπως ξηρασία ή επισιτιστικές κρίσεις.

Ο καθηγητής Τζόναθαν Όβερπεκ, κλιματικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, χαρακτήρισε την απόφαση «ιδιαίτερα προβληματική», σημειώνοντας ότι η παρακολούθηση που προσφέρουν οι συγκεκριμένες αποστολές είναι αναγκαία για τη διαχείριση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς.

Νομοθετική εκκρεμότητα

Το μέλλον των αποστολών θα εξαρτηθεί από τη στάση του Κογκρέσου. Η πρόταση προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων ακολουθεί τη γραμμή της κυβέρνησης και προβλέπει τον τερματισμό τους, ενώ το σχέδιο της Γερουσίας διατηρεί τη χρηματοδότησή τους. Με το Κογκρέσο να βρίσκεται σε θερινή διακοπή, δεν είναι σαφές αν θα έχει εγκριθεί προϋπολογισμός μέχρι την 1η Οκτωβρίου, έναρξη του νέου οικονομικού έτους. Σε ενδεχόμενο καθυστέρησης, μπορεί να υιοθετηθεί προσωρινό μέτρο για τη συνέχιση της χρηματοδότησης.

Ορισμένοι επιστήμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναλάβουν τη συνέχιση των αποστολών εξωτερικοί φορείς, ενδεχομένως με διεθνή συμμετοχή. Η NASA έχει δηλώσει ότι θα δεχτεί προτάσεις έως τις 29 Αυγούστου για την ανάληψη της λειτουργίας του OCO-3, του επιστημονικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και καταγράφει εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο, η πιθανότητα να παραχωρηθεί ο έλεγχος του αυτόνομου δορυφόρου OCO-2 σε κοινοπραξία που μπορεί να περιλαμβάνει και ξένους εταίρους θεωρείται νομικά και πολιτικά περίπλοκη.

«Απευθυνόμαστε σε ιδρύματα, διεθνείς εταίρους, ακόμη και σε ιδιώτες δωρητές», δήλωσε ο Κρισπ. «Όμως η κάλυψη του κενού μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση για μια αποστολή αυτής της σημασίας.»

Με πληροφορίες από Associated Press

