ΔΙΕΘΝΗ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Ολική κατοχή της Γάζας: Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ εν μέσω προειδοποιήσεων για ανθρωπιστική καταστροφή

Ο Νετανιάχου εξετάζει την πλήρη στρατιωτική κατοχή της Γάζας, με διεθνείς οργανώσεις να προειδοποιούν για νέα κύματα θανάτων και εκτοπισμού

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ολική κατοχή της Γάζας: Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ εν μέσω προειδοποιήσεων για ανθρωπιστική καταστροφή Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγκάλεσε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας, με στόχο τη συζήτηση για την πλήρη στρατιωτική κατοχή της Λωρίδας της Γάζας – μια κίνηση που ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν πως θα επιφέρει μαζικούς θανάτους Παλαιστινίων και εκτεταμένο εκτοπισμό πληθυσμού.

Την ίδια στιγμή, οι οικογένειες των περίπου 20 εναπομεινάντων ζωντανών ομήρων καλούν τον ισραηλινό λαό σε διαμαρτυρίες κατά της κυβέρνησης, εκφράζοντας φόβους ότι μια τέτοια απόφαση θα θέσει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των αγαπημένων τους.

Το πρωί της Πέμπτης, περίπου 20 συγγενείς ομήρων επιβιβάστηκαν σε βάρκες από την πόλη Ασκελόν, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, φωνάζοντας τα ονόματα των απαχθέντων και κρατώντας κίτρινες σημαίες και φωτογραφίες των αγαπημένων τους. Ο Γεχούντα Κοέν, πατέρας του απαχθέντα Νιμρόντ Κοέν, φώναξε μέσω μεγαφώνου: «Mayday, mayday, mayday. Χρειαζόμαστε διεθνή βοήθεια για να σωθούν οι 50 όμηροι που κρατούνται σχεδόν δύο χρόνια από τη Χαμάς».

Από τους 251 απαχθέντες της 7ης Οκτωβρίου 2023, 49 παραμένουν στη Γάζα, με 27 από αυτούς να έχουν δηλωθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Η οικογένειες των ομήρων απηύθυναν δραματική έκκληση προς τον Νετανιάχου, τον διαπραγματευτή Ρον Ντέρμερ και τον Α/ΓΕΕΘΑ: «Η ευθύνη είναι δική σας. Μην θυσιάσετε τους αγαπημένους μας σε έναν ατελείωτο πόλεμο.»

Γάζα: Ετοιμάζεται Επιχείρηση Δύο Φάσεων

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο Νετανιάχου επιθυμεί την έγκριση εισβολής στις τελευταίες μη κατεστραμμένες περιοχές της Γάζας – περίπου 25% της επικράτειας όπου έχουν καταφύγει περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι.

Το σχέδιο προβλέπει:

  • Κατάληψη της Πόλης της Γάζας
  • Εκκένωση περίπου 1 εκατ. κατοίκων
  • Εμπλοκή έως και 5 μεραρχιών του IDF
  • Διάρκεια επιχειρήσεων: 4-5 μήνες

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Εϊάλ Ζαμίρ, έχει εκφράσει έντονες επιφυλάξεις, προειδοποιώντας ότι η κατοχή θα βυθίσει το Ισραήλ σε ένα «μαύρο χάος» παρατεταμένης ανταρσίας, ανθρωπιστικής κρίσης και αυξημένου κινδύνου για τους ομήρους. «Μοιάζει με νέο Βιετνάμ, και το ξέρουμε», φέρεται να είπε ανώτερος αξιωματούχος.

Ο Νετανιάχου βρίσκεται υπό διεθνή πίεση για κατάπαυση πυρός, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει εσωτερικές πιέσεις από ακροδεξιά στοιχεία της κυβέρνησής του που ζητούν επανεγκατάσταση ισραηλινών εποικισμών στη Γάζα, 20 χρόνια μετά την αποχώρηση. Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, δήλωσε πως ελπίζει να εγκριθεί η πλήρης στρατιωτική κατοχή.

«Τι σημαίνει εκτοπισμός; Σημαίνει να σου αφαιρούν την αξιοπρέπεια, να γίνεσαι ζητιάνος για φαγητό, νερό και φάρμακα», λέει η Άγια Μοχάμαντ, 30 ετών, που επέστρεψε στην Πόλη της Γάζας μετά από αλλεπάλληλους εκτοπισμούς. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας:

  • Περίπου 200 Παλαιστίνιοι έχουν πεθάνει από ασιτία, σχεδόν οι μισοί παιδιά.
  • Πάνω από 61.000 νεκροί Παλαιστίνιοι από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης.
  • Τουλάχιστον 20 νεκροί την Πέμπτη από αεροπορικούς βομβαρδισμούς.
Διεθνή

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ ετοιμάζεται να πάρει θέση εναντίον του Μαμντάνι: Σκέψεις για δημόσια υποστήριξη σε Κουόμο-Άνταμς

Διεθνή / Ο Τραμπ «στη μάχη» κατά του Μαμντάνι: Σκέψεις για δημόσια υποστήριξη σε Κουόμο-Άνταμς

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να παρέμβει στις εκλογές για τον δήμο της Νέας Υόρκης, πιέζοντας υπέρ των Αντριου Κουόμο ή Έρικ Άνταμς για να βγάλει εκτός τον δημοκρατικό υποψήφιο Ζόχραν Μαμντάνι
LIFO NEWSROOM
Η Κίνα και η Κρίση στην Ταϊβάν: Πώς οι Εσωτερικές Διαιρέσεις Ενισχύουν την Επιρροή του Πεκίνου

Διεθνή / Η Κίνα και η κρίση στην Ταϊβάν: Πώς οι εσωτερικές διαιρέσεις ενισχύουν την επιρροή του Πεκίνου

Η Ταϊβάν αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις από την Κίνα τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, με το πολιτικό σκηνικό να διχάζεται και κινδύνους υπονόμευσης της δημοκρατίας
LIFO NEWSROOM
Ένα κορίτσι που ήθελε να δοκιμάσει σουτιέν και «η τρανς υπάλληλος»: Η διασταύρωση των γεγονότων

Διεθνή / Ένα κορίτσι που ήθελε να δοκιμάσει σουτιέν και «η τρανς υπάλληλος»: Η διασταύρωση των γεγονότων

Η εταιρεία Marks & Spencer στη Βρετανία εξέδωσε ανακοίνωση συγγνώμης προς μία μητέρα και τη 13χρονη κόρη της για την «αναστάτωση» - Στη διαμάχη δεν παρέλειψε να επέμβει και η γνωστή τρανσφοβική του Χάρι Πότερ, J K Rowlling
LIFO NEWSROOM
Σε σοκ η Τουρκία: Χιλιάδες κρατικά έγγραφα εκδόθηκαν με κλεμμένες e-υπογραφές - Διάτρητο το σύστημα, συναγερμός στα υπουργεία

Διεθνή / Σκάνδαλο στην Τουρκία: Χιλιάδες κρατικά έγγραφα εκδόθηκαν με κλεμμένες e-υπογραφές - Συναγερμός σε υπουργεία

Εγκληματικό δίκτυο εξέδιδε πλαστά διπλώματα, άδειες και κρατικά έγγραφα με πλήρη νομική ισχύ - Αποκαλύψεις για παραβίαση κρίσιμων συστημάτων του Δημοσίου
LIFO NEWSROOM
Η Ελλάδα ήδη από τον Μάιο είχε καταθέσει τις θέσεις της για τις θαλάσσιες ζώνες στην Αν. Μεσόγειο

Διεθνή / Η Ελλάδα είχε καταθέσει τις θέσεις της για τις θαλάσσιες ζώνες στην ανατολική Μεσόγειο από τον Μάιο

Η Ελλάδα διατυπώνει στον ΟΗΕ τις θέσεις της για την Ανατολική Μεσόγειο, τη θαλάσσια ασφάλεια, τις τριμερείς συνεργασίες, το Κυπριακό, το Παλαιστινιακό και τη Συρία, εστιάζοντας στη νομιμότητα και την περιφερειακή σταθερότητα
LIFO NEWSROOM
Γερμανία: Απειλούν το προσωπικό του ζωολογικού κήπου που σκότωσε 12 μπαμπουίνους και τάισε τα λιοντάρια

Διεθνή / Γερμανία: Απειλούν το προσωπικό του ζωολογικού κήπου που σκότωσε 12 μπαμπουίνους και τάισε τα λιοντάρια

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου υπερασπίστηκε την απόφαση, αναφέροντας ότι οι προσπάθειες στείρωσης και μεταφοράς κάποιων μπαμπουίνων είχαν αποτύχει. - «Αγαπάμε τα ζώα, μας λένε Ναζί»
LIFO NEWSROOM
 
 