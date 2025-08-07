Σεισμός στην Καλαμάτα: Ίσως είναι το ρήγμα που έδωσε τα 6,5 Ρίχτερ το 1947, εκτιμά ο Παπαδόπουλος

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (7/8) στην Άνω Μεσσηνία, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, το επίκεντρο εντοπίζεται βορειοδυτικά του Μεσσηνιακού κόλπου και δεν ταυτίζεται με εκείνο του καταστροφικού σεισμού της Καλαμάτας το 1986.

Σε πρώτη δημόσια ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε: «Σεισμός επιφανειακός μεγέθους 4,7 στη Μεσσηνία. Το επίκεντρο εντοπίζεται βορειοδυτικά του Μεσσηνιακού κόλπου και δεν έχει σχέση με το επίκεντρο του γνωστού καταστροφικού σεισμού της Καλαμάτας στις 13/9/1986. Ίσως είναι εκεί που έγινε ο μεγάλος επίσης καταστροφικός σεισμός μεγέθους 6,5 Ρίχτερ στις 6/10/1947. Δεν έχουν προηγηθεί άλλοι μικρότεροι σεισμοί και μόνο δύο μικροί μετασεισμοί έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα. Θα δούμε τη συνέχεια και ίσως επανέλθουμε.»

Η σεισμική δόνηση χαρακτηρίστηκε επιφανειακή και έγινε αισθητή σε ευρύτερη ακτίνα της Μεσσηνίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η απουσία προσεισμών και η χαμηλή μετασεισμική δραστηριότητα αποτελούν στοιχεία υπό αξιολόγηση.

