Σκάνδαλο με e-υπογραφές στην Τουρκία: Εξέδιδαν δικηγορικά έγγραφα με πτυχίο νεκρής από τους δίδυμους σεισμούς του 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, αφαίρεσε από το προσωπικό του ιστολόγιο πληροφορίες για τέσσερα πτυχία του

φωτ.: e-devlet
Σε σοκ έχει περιέλθει η Τουρκία, από την εγκληματική οργάνωση η οποία, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ είχε καταφέρει να εισχωρήσει στο σύστημα των ψηφιακών υπογραφών, να πλαστογραφήσει τις υπογραφές κρατικών υπαλλήλων και με αυτό τον τρόπο να εκδίδει χιλιάδες ίσως και εκατομμύρια πλαστά κρατικά έγγραφα, τα οποία όμως, λόγω της παντελούς έλλειψης ταυτοποίησης, φαίνονται καθ' όλα νόμιμα.

Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες που έχουν έρθει στο φως για το συγκεκριμένο σκάνδαλο που αποκάλυψε πως το σύστημα e-devlet της Τουρκίας είναι διάτρητο με συναγερμό να έχει σημάνει στο υπουργεία.

Τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου 2025 έγινε γνωστό ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, Ομέρ Φατίχ Σαγιάν, αφαίρεσε από το προσωπικό του ιστολόγιο πληροφορίες για τέσσερα πτυχία του από το Anadolu Üniversitesi. Προηγουμένως, το βιογραφικό του περιλάμβανε συνολικά 10 ακαδημαϊκούς τίτλους — 6 πτυχία, 2 μεταπτυχιακά και 2 διδακτορικά.

Αν και αυτές οι αναφορές αφαιρέθηκαν από το προσωπικό του site, φαίνεται ότι εξακολουθούν να εμφανίζονται στο επίσημο site του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Η κίνηση αυτή συνέπεσε με δημόσια αντιπαράθεση γύρω από το ευρύτερο σκάνδαλο των πλαστών ηλεκτρονικών υπογραφών (e-imza), όπου αποκαλύφθηκε ότι εγκληματικό δίκτυο είχε παραβιάσει συστήματα της BTK, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και του YÖK και είχε εκδώσει ψεύτικα διπλώματα και άδειες μέσω πλαστών e-υπογραφών.

Τα στοιχεία για τα πτυχία του Σαγιάν αφαιρέθηκαν χωρίς δημόσιο σχόλιο, γεγονός που αύξησε τις υποψίες ότι ενδεχομένως επιδιώκει να απομακρύνει πλέον αμφισβητούμενες πληροφορίες. Σε ένα περιβάλλον ήδη φορτισμένο από την αποκάλυψη του σκανδάλου των πλαστών e-υπογραφών, η κίνηση αυτή θεωρήθηκε από την κοινή γνώμη ως προσπάθεια απομείωσης της έκτασης των αποκαλύψεων. Καθώς τα στοιχεία στον ιστότοπο του υπουργείου παραμένουν αμετάβλητα, γεννώνται νέες ερωτήσεις για τη διαφάνεια, τη θεσμική λογοδοσία και την αξιοπιστία των εμπλεκόμενων λειτουργών.

Οι δράστες πούλησαν πτυχία νεκρών από τους σεισμούς της Τουρκίας

Οι δράστες του κυκλώματος που φέρεται να διέπραξε όλες αυτές τις απάτες εισδύοντας στο σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Τουρκίας πλαστογράφησαν το πτυχίο της Νεσιμπέ Καγιά Ζαμπούν από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Γκαζί, η οποία έχασε τη ζωή της στο Καχραμάνμαρας  στους διδυμους φονικούς σεισμούς στις 6 Φεβρουαρίου 2023, και το πούλησαν.

φωτ.: Χ

Την ανακοίνωση έκανε ο Δικηγορικός Σύλλογος του Καχραμανμαράς, ο οποίος αποκάλυψε ότι υπάρχουν αποφάσεις που εκδόθηκαν στο όνομα της νεκρής, μετά τον θάνατό της και σύμφωνα με το σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης φαίνονται νόμιμες 100%.

