Γαλλία: Καταργείται νόμος που χαρακτήριζε τους ανθρώπους ως περιουσία

Σχεδόν 180 χρόνια μετά την κατάργηση της δουλείας στη Γαλλία, ο «Μαύρος Κώδικας» (Code Noir), ο οποίος επέτρεπε στους σκλάβους να αντιμετωπίζονται ως περιουσία και να υποβάλλονται σε καταναγκαστική εργασία, ξυλοδαρμούς, πώληση, βιασμούς ή δολοφονίες, παρέμενε σε ισχύ.

Την Πέμπτη, η βαθιά διχασμένη Εθνοσυνέλευση της χώρας ψήφισε ομόφωνα την κατάργησή του, σε μια σπάνια επίδειξη πολιτικής ενότητας.

Η ψηφοφορία, που πέρασε με 254-0, βάζει τέλος σε έναν νόμο του 17ου αιώνα, που υπογράφηκε από τον βασιλιά Λουδοβίκο XIV το 1685, ο οποίος κωδικοποιούσε τη μεταχείριση των σκλάβων στις γαλλικές αποικίες.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην αναγνώριση του ρόλου του Παρισιού στη δουλεία και θα ανοίξει τον δρόμο για πιθανές αποζημιώσεις, μια ιδέα που έθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, την περασμένη εβδομάδα.

Τέλος στον «Μαύρο Κώδικα» της Γαλλίας

Ο Γάλλος ηγέτης δήλωσε ότι ο κώδικας «δεν έπρεπε ποτέ να επιβιώσει της κατάργησης της δουλείας» το 1848.

«Η σιωπή, ακόμη και η αδιαφορία, που διατηρήσαμε για σχεδόν δύο αιώνες απέναντι στον Μαύρο Κώδικα δεν αποτελεί πλέον παράλειψη. Έχει μετατραπεί σε μορφή προσβολής», πρόσθεσε.

Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι το ζήτημα των αποζημιώσεων είναι ένα ζήτημα που «δεν πρέπει να αρνηθούμε», αλλά η χώρα «δεν πρέπει να δώσει ψευδείς υποσχέσεις».

Τα πνεύματα οξύνθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά τη συζήτηση για την ψηφοφορία, με πολλούς να εκφράζουν την έκπληξή τους για το γεγονός ότι ο νόμος εξακολουθούσε να υφίσταται.

Ο Στίβι Γκουστάβ, βουλευτής από το γαλλικό νησί της Μαρτινίκας στην Καραϊβική, οι πρόγονοι του οποίου ήταν σκλάβοι, μίλησε με δάκρυα στα μάτια στην Εθνοσυνέλευση: «Καμία ψήφος από μόνη της δεν μπορεί να επανορθώσει αιώνες καταστραμμένων ζωών. Δεν είμαστε απόγονοι σκλάβων, είμαστε απόγονοι ανθρώπων που γεννήθηκαν ελεύθεροι και στη συνέχεια υποβιβάστηκαν στο χειρότερο – υποβιβάστηκαν στη σκλαβιά».

🔴🏛️ Esclavage : les députés votent à l'unanimité en faveur de l'abrogation du "Code noir" (254 voix pour).#DirectAN pic.twitter.com/y92unoANUV — LCP (@LCP) May 28, 2026

Τα 60 άρθρα του κώδικα κάλυπταν κάθε πτυχή της ζωής ενός σκλάβου. Το άρθρο 44 χαρακτήριζε ένα άτομο ως «κινητή περιουσία», ενώ άλλες ρήτρες όριζαν ότι όσοι δραπέτευαν έπρεπε να ακρωτηριαστούν και ότι η μαρτυρία ενός σκλάβου δεν είχε καμία αξία.

Ο Μαξ Ματιασίν, Γάλλος βουλευτής από τη Γουαδελούπη στη νότια Καραϊβική, ο οποίος κατέθεσε την πρόταση για την κατάργηση του νόμου, είπε ότι είχε αγοράσει αντίγραφα του αρχικού κειμένου, αλλά δεν είχε προλάβει ποτέ να τα διαβάσει.

«Ως δισέγγονος ανθρώπων που ήταν σκλάβοι, δεν είχα καταφέρει ποτέ να το διαβάσω ολόκληρο. Αυτό δημιουργήθηκε από ανθρώπους, εναντίον ανθρώπων», είπε στους βουλευτές.

Είπε ότι η ψηφοφορία ήταν «ένας τρόπος να αποκαταστήσουμε τους προγόνους μας, να αποκαταστήσουμε την ανθρωπιά μας». Σημαίνει ότι τηρούμε την υπόσχεση της Γαλλικής Δημοκρατίας για ελευθερία, ισότητα και αδελφοσύνη, πρόσθεσε.

Οι γαλλικές αποικίες

Η Γαλλία ήταν η τρίτη μεγαλύτερη χώρα στο εμπόριο σκλάβων, μετά τη Βρετανία και την Πορτογαλία. Μετέφερε περίπου 1,4 εκατομμύρια Αφρικανούς σε φυτείες ζάχαρης στις αποικίες της. Ο πλούτος που παρήγαγε έχτισε τις πόλεις της Νάντης και του Μπορντώ.

Οι πλουσιότερες από αυτές τις φυτείες βρισκόταν στο Saint-Domingue, μια γαλλική αποικία στο δυτικό μέρος του νησιού Ισπανιόλα της Καραϊβικής, που ιδρύθηκε το 1687. Το 1804, οι σκλάβοι της αποικίας εξεγέρθηκαν, εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία της περιοχής που έγινε η Αϊτή. Ωστόσο, το Παρίσι ανάγκασε τους απελευθερωμένους σκλάβους να καταβάλουν αποζημιώσεις για να καλύψουν τις απώλειες των ιδιοκτητών τους, ένα χρέος που συνέχιζαν να αποπληρώνουν μέχρι το 1947.

Μετά την κατάργηση της δουλείας, η Γαλλία διατήρησε αρκετές από τις αποικίες της. Οι τέσσερις παλαιότερες – η Γουαδελούπη, η Μαρτινίκα, η Γαλλική Γουιάνα στη βορειοανατολική ακτή της Νότιας Αμερικής και το νησί Ρεϋνιόν στον Ινδικό Ωκεανό – ανακηρύχθηκαν γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα το 1946. Ο πληθυσμός τους, που αριθμεί 1,9 εκατομμύρια άτομα, τα περισσότερα από τα οποία κατάγονται από σκλάβους, είναι Γάλλοι πολίτες και διοικούνται από το Παρίσι.

Αν και θεωρούνται μέρος της Γαλλίας, παραμένουν μερικά από τα φτωχότερα εδάφη της, με ανεργία σχεδόν διπλάσια από το ποσοστό της ηπειρωτικής Γαλλίας, και πολλά νοικοκυριά να ζουν κάτω από το εθνικό όριο φτώχειας.

«Στη Γουαδελούπη, οι πιο σημαντικές θέσεις στις κρατικές δομές κατέχονται από λευκούς», είπε ο Ματιασίν.

Ο Πιερ-Ιβ Μποκέ, αναπληρωτής διευθυντής του Γαλλικού Ιδρύματος για τη Μνήμη της Δουλείας, δήλωσε ότι ο κώδικας ήταν η ρίζα της «αποικιακής εξαίρεσης» της χώρας, καθιερώνοντας την ιδέα ότι το ιδρυτικό σύνθημα της Γαλλικής Δημοκρατίας δεν ίσχυε για ορισμένους ανθρώπους υπό την κυριαρχία της.

«Ακόμη και σήμερα, αποδεχόμαστε ότι οι άνθρωποι στα υπερπόντια εδάφη μπορούν να έχουν λιγότερα δικαιώματα από ό,τι στη ηπειρωτική Γαλλία», είπε.

Με πληροφορίες από Guardian