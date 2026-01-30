Βασιλιάς Κάρολος: Καλείται να ζητήσει επίσημα συγγνώμη σχετικά με τη δουλεία μετά από νέα έρευνα

Βουλευτές, ειδικοί και ακτιβιστές ζητούν από τον βασιλιά Κάρολο να ζητήσει επίσημα συγγνώμη για τη δουλεία, μετά από έρευνα που αναδεικνύει τον ρόλο της βρετανικής μοναρχίας και του βασιλικού ναυτικού στη διατήρηση και προστασία του εμπορίου Αφρικανών σκλάβων για εκατοντάδες χρόνια.

Ο βασιλιάς Κάρολος, έχει εκφράσει στο παρελθόν «προσωπική λύπη» για τα δεινά που προκάλεσε η δουλεία και έχει δεσμευτεί να βρει «δημιουργικούς τρόπους για να διορθωθούν οι ανισότητες». Ωστόσο, η βρετανική μοναρχία δεν έχει εκδώσει ποτέ επίσημη συγγνώμη.

Το βιβλίο «Η Σιωπή της Κορώνας», που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, περιγράφει πώς οι μονάρχες από την Ελισάβετ Α’ μέχρι τον Γεώργιο Δ’ επωφελούνταν από το εμπόριο σκλάβων για να αυξήσουν τα έσοδα του παλατιού και να στηρίξουν την επέκταση της βρετανικής αυτοκρατορίας.

Υπολογίζεται ότι μέχρι το 1807, η βρετανική μοναρχία ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής σκλάβων.

Η βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Bell Ribeiro-Addy, πρόεδρος της διακομματικής επιτροπής για τις αποζημιώσεις σε Αφρικανικές κοινότητες, τόνισε ότι η «προσωπική λύπη» δεν αρκεί για ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πρίγκιπας Χάρι: Η απρόσμενη εμφάνιση του στο νέο ντοκιμαντέρ του βασιλιά Καρόλου

Όπως είπε, η απολογία θα πρέπει να συνοδεύεται από αναγνώριση της ιστορίας και δράσεις για την αντιμετώπιση της κληρονομιάς της δουλείας, η οποία συνεχίζει να προκαλεί παγκόσμιες ανισότητες και ρατσισμό. Το Runnymede Trust, που πρόσφατα δημοσίευσε έκθεση για τις αποζημιώσεις, χαρακτήρισε την απολογία «συμβολικό πρώτο βήμα», επισημαίνοντας όμως ότι χρειάζονται συγκεκριμένες ενέργειες για να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που κληροδότησε η δουλεία. Παράλληλα, η Liliane Umubyeyi από το African Futures Lab τόνισε ότι η αναγνώριση δεν είναι αρκετή από μόνη της, καθώς η δουλεία θεωρείται διεθνώς έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Η Carla Denyer, βουλευτής των Πράσινων, χαρακτήρισε μια επίσημη απολογία «πολύ καθυστερημένη», ενώ ανεξάρτητοι ειδικοί που συνεργάζονται με τα Ηνωμένα Έθνη συμφωνούν ότι η Βρετανία οφείλει να αναλάβει δράση.

Ο ερευνητής και ακτιβιστής Michael McEachrane υπογράμμισε ότι οι εκκλήσεις για αποκαταστάσεις δεν αφορούν μόνο το παρελθόν, αλλά είναι κρίσιμες για τη δημιουργία δίκαιου μέλλοντος μεταξύ της Κοινοπολιτείας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Dominique Day, δικηγόρος που ειδικέυεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, υπενθύμισε ότι η κληρονομιά της δουλείας και του αποικισμού είναι εμφανής σε πολλά σύγχρονα ζητήματα. Όπως τόνισε, η αναγνώριση δημιουργεί χώρο για επανόρθωση και σεβασμό χωρίς εκμετάλλευση.

Σημειώνεται πως αργότερα φέτος, ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να δεχθεί νέες πιέσεις για δράση από χώρες της Καραϊβικής και της Αφρικής, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Κοινοπολιτείας (CHOGM) που θα πραγματοποιηθεί στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα.

Με πληροφορίες από Guardian