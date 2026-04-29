Βρετανία: Αρχές ερευνούν θρησκευτική ομάδα για «σύγχρονη δουλεία» και σεξουαλικά αδικήματα

Έξι άνθρωποι συνελήφθησαν στη βρετανική κομητεία του Τσεσάιρ, έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που συνδέεται με σοβαρές καταγγελίες σε βάρος θρησκευτικής ομάδας με έδρα την πόλη Κρου. Οι έρευνες αφορούν υποθέσεις σύγχρονης δουλείας, εξαναγκαστικού γάμου και σοβαρών σεξουαλικών αδικημάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Τσεσάιρ, περισσότεροι από 500 αστυνομικοί συμμετείχαν σε ταυτόχρονες εφόδους σε τρεις διευθύνσεις το πρωί της επιχείρησης. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι καταγγελίες έγιναν γνωστές τον περασμένο μήνα και αφορούν περιστατικά που φέρονται να συνέβησαν το 2023.

Η έρευνα αφορά την ομάδα (ARPOL), η οποία δραστηριοποιείται στο Κρου και αριθμεί σήμερα περίπου 150 μέλη. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι οι καταγγελίες σχετίζονται με μία γυναίκα, η οποία ήταν μέλος της ομάδας κατά τον χρόνο που φέρονται να τελέστηκαν τα αδικήματα.

Από τους έξι συλληφθέντες, τέσσερις είναι άνδρες και δύο γυναίκες. Σύμφωνα με τις αρχές, μεταξύ αυτών υπάρχουν υπήκοοι Ηνωμένου Βασιλείου, Ηνωμένων Πολιτειών, Μεξικού, Ιταλίας και Ισπανίας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έρευνες σε τρία κτίρια. Παράλληλα, συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές ώστε να παρασχεθεί στήριξη στους κατοίκους και να ληφθούν μέτρα προστασίας για όσους επηρεάζονται από την επιχείρηση.

Εκπρόσωπος του δημοτικού συμβουλίου Cheshire East ανέφερε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια και η υποστήριξη των ανθρώπων που απομακρύνθηκαν από τα ακίνητα κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Ο επικεφαλής της επιχείρησης, ανώτερος αξιωματικός Gareth Wrigley, δήλωσε ότι πρόκειται για αποτέλεσμα «λεπτομερούς και ενδελεχούς έρευνας». Τόνισε επίσης ότι η υπόθεση δεν αφορά τη θρησκεία της ομάδας, αλλά αποκλειστικά τις σοβαρές καταγγελίες που έχουν κατατεθεί.

«Αντιμετωπίζουμε όλες τις αναφορές σεξουαλικής κακοποίησης με τη δέουσα σοβαρότητα και είμαστε προσηλωμένοι στην απονομή δικαιοσύνης», ανέφερε.

Η αστυνομία διαβεβαίωσε ακόμη ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την ευρύτερη τοπική κοινότητα, ενώ γνωστοποίησε πως θα συνεχιστεί η αυξημένη παρουσία δυνάμεων στην περιοχή τόσο για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων όσο και για την καθησύχαση των κατοίκων.

Η ARPOL ιδρύθηκε στις αρχές του αιώνα από οπαδούς του σιιτικού Ισλάμ. Κύριοι μουσουλμανικοί φορείς στη Βρετανία έχουν κατά καιρούς αποστασιοποιηθεί από την ομάδα. Οι αρχές διευκρίνισαν επίσης ότι δεν συνδέεται με την Ahmadiyya Muslim Community, διαφορετικό μουσουλμανικό κίνημα με ισχυρή παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με πληροφορίες από BBC