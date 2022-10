Φούτερ του οίκου Balenciaga γράφει, μεταξύ άλλων, «Λαμία» -Πωλείται προς 1.150 δολάρια

Ο οίκος Balenciaga κάλεσε την 14μελή ορχήστρα Pink Martini να δημιουργήσει μια λίστα τραγουδιών για το Apple Music και με τη σειρά του μεταμόρφωσε τους ήχους σε ρούχα.

Ο Demna Gvasalia εμπνεύστηκε μια limited σειρά, η οποία είναι διαθέσιμη πλέον στο ηλεκτρονικό κατάστημα του διάσημου οίκου.

Τα hoodies και τα μακρυμάνικα T-shirts, σε ροζ και λευκό από 100% οργανικό βαμβάκι, φέρουν το λογότυπο των Pink Martini, που απεικονίζει ένα αεροπλάνο να κάνει κύκλους γύρω από τον κόσμο, με τις λέξεις Balenciaga Music Merch να βρίσκονται ακριβώς από κάτω.

Σε άλλα σημεία των ρούχων υπάρχουν τίτλοι άλμπουμ του διάσημου συγκροτήματος, όπως το Hang On Little Tomato και Je dis oui!.

Στο πίσω μέρος, δε, βρίσκονται οι πόλεις που έχουν μεγαλώσει τα μέλη του Pink Martini. Ανάμεσα στις περιοχές, βρίσκεται και η Λαμία, στην οποία έχει μεγαλώσει ο τρομπονίστας της ορχήστρας, Αντώνης Ανδρέου, ο οποίος είναι μέλος της εδώ και εννέα χρόνια.

«Έχει μικρές λεπτομέρειες για το συγκρότημα παντού με εικονογραφημένο τρόπο, και η λίστα με τις πόλεις καταγωγής είναι τόσο συγκινητική που είμαστε όλοι», είχε πει η τραγουδίστρια China Forbes, στην Vogue.

«Η Balenciaga είναι ένας εμβληματικός οίκος και επομένως έπρεπε να διαλέξουμε ανάλογα τραγούδια», πρόσθεσε, μιλώντας για τη λίστα.

Σε αυτό το μουσικό ταξίδι υπάρχουν τραγούδια όπως το Dance Me to the End of Love του Leonard Cohen, το Samba Saravah του Γάλλου μουσικού Pierre Barouch και το Tango Notturno της Πολωνής τραγουδίστριας Pola Negri, τα οποία μοιάζουν να συμβαδίζουν με την έννοια του οίκου Balenciaga.

Η συνεργασία μεταξύ Balenciaga και Pink Martini είναι η τελευταία σε μια μακρά σειρά συνεργασιών μεταξύ του γαλλικού οίκου και μουσικών, όπου ο Demna κάθε φορά βλέπει τους καλλιτέχνες μέσα από το πρίσμα του Balenciaga.

Να σημειωθεί ότι η τιμή του hoodie αγγίζει τα 1,150 δολάρια, ενώ της μακρυμάνικης μπλούζας τα 795 δολάρια.

Ποιος είναι ο Αντώνης Ανδρέου των Pink Martini

Ήταν το 2013, όταν οι Pink Martini αναζητούσαν τρομπονίστα, τον οποίον και βρήκαν στο πρόσωπο του Αντώνη Ανδρέου. Από τότε αποτελεί βασικό μέλος του συγκροτήματος, γυρνώντας μαζί τους τον κόσμο, γεμίζοντάς τον ήχους.

Γεννημένος στη Λαμία το 1981, ο Αντώνης Ανδρέου σπούδασε τρομπόνι, πιάνο και θεωρία της μουσικής στο τοπικό μουσικό σχολείο.

«Σε πολύ μικρή ηλικία με πήγαν οι γονείς μου στη Φιλαρμονική της Λαμίας, όπου μεγάλωσα. Βασικό κριτήριο για την επιλογή οργάνου, όσο αστείο κι αν ακούγεται αυτό, ήταν το μέγεθος των χειλιών. Έτσι ο μαέστρος επέλεξε να μου δώσει ένα τρομπόνι. Που να φανταζόμουν τότε ότι θα γινόταν ο “έρωτας” της ζωής μου», είχε δηλώσει παλιότερα σε συνέντευξή στο Lamia Report.

Ο Αντώνης Ανδρέου έχει συνεργαστεί με ελληνικές συμφωνικές ορχήστρες, όπως η Καμεράτα, η Ορχήστρα των Χρωμάτων, η συμφωνική ορχήστρα Δήμου Αθηναίων, ενώ το 2004 συμμετείχε στην ορχήστρα της τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004».