Φωτιά στη Βαλένθια: Καίει ακόμη ο 14ώροφος πύργος - Ίσως και 15 οι αγνoούμενοι- Live εικόνα

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι πέθαναν και ακόμα 15 τραυματίστηκαν στη φωτιά που ξέσπασε σε 14ώροφο κτίριο στη Βαλένθια.

Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής έκτακτης ανάγκης της Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, οι πυροσβέστες προσπαθούν από το πρωί να «δροσίσουν» το κτίριο προκειμένου να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στο κτίριο, αλλά μόνο μέχρι τον τρίτο όροφο, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν ακόμα στο κτίριο, το οποίο τυλίχτηκε στις φλόγες στη γειτονιά της Βαλένθια.

Οι αρχές εκτιμούν ότι περίπου 9 με 15 άνθρωποι είναι ακόμα αγνοούμενοι, σύμφωνα με τη δήμαρχο της πόλης, Μαρία Χοσέ Καταλά, η οποία διευκρίνισε ότι ο αριθμός αυτός ακόμα είναι υπό εξέταση από τις αρμόδιες αρχές.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε 15 άτομα μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων 7 πυροσβέστες. Εννέα από τους τραυματίες, οι πέντε πυροσβέστες, νοσηλεύονται χωρίς ωστόσο η ζωή τους να διατρέχει κίνδυνο. Σε μόλις μισή ώρα, οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε όλο το κτίριο, που χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και έχει 138 διαμερίσματα.

Οι φλόγες σάρωσαν την πρόσοψή του και προκάλεσαν την εκτόξευση ορισμένων τμημάτων του κτιρίου αρκετά μέτρα μακριά. Όλοι οι πυρόπληκτοι που έχουν ζητήσει διαμονή έχουν ήδη μεταφερθεί σε ξενοδοχεία της πόλης ενώ οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης από τους κατοίκους της περιοχής διαδέχονται η μία την άλλη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, «η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη, πολύ δύσκολη», αφού δεν είναι ξεκάθαρο «αν είναι δυνατόν να σταθεροποιηθεί το κτίριο». Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ ταξίδεψε στη Βαλένθια σήμερα το πρωί για να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες της πυρκαγιάς.

