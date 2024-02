Βαλένθια: Τουλάχιστον 13 τραυματίες από τη φωτιά σε πολυκατοικία- «Εξαπλώθηκε σαν να ήταν από άχυρο»

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε μία πολυκατοικία 14 ορόφων στη Βαλένθια, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Η φωτιά παραμένει εκτός ελέγχου, τουλάχιστον τέσσερις ώρες από τη στιγμή που εκδηλώθηκε στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας. Οι φλόγες, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, εξαπλώθηκε με απίστευτη ταχύτητα. «Σαν να ήταν από άχυρο» το κτήριο, είπε χαρακτηριστικά ένας πολίτης μιλώντας στην ισπανική τηλεόραση.

«Ο ισχυρός άνεμος ήταν ο κύριος παράγοντας που εξαπλώθηκε η φωτιά», είπε ο ιδιοκτήτης γειτονικού ανθοπωλείου. Παρότι η φωτιά καίει ακόμη, πυροσβέστες απεκλώβισαν αρκετούς ενοίκους της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση (TVE) υπάρχουν τουλάχιστον 13 τραυματίες, ανάμεσά τους και πυροσβέστες, οι οποίοι διακομίστηκαν με εγκαύματα ή αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

