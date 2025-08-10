Νέες ταυτότητες: Πόσο κοστίζει η έκδοση στον κάθε πολίτη - Πότε λήγει η προθεσμία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αντικατάστασης των παλιών δελτίων ταυτότητας με τα νέα, ψηφιακά αναβαθμισμένα έγγραφα, τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1157.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026.

Το κόστος για τους πολίτες

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται η καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου [4485]), το οποίο καλύπτει το αντίτιμο του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης, προσωποποίησης και ασφαλούς μεταφοράς του.

Για τους πολύτεκνους, με την προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού, το ποσό μειώνεται στο μισό, δηλαδή 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου [4486]).

Επιπλέον, σε κάθε αίτηση επικολλάται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας ύψους 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου [2043]).

Τα παράβολα πρέπει να έχουν εκδοθεί και πληρωθεί πριν την προσέλευση στην αρχή έκδοσης, ώστε να είναι δυνατή η κατάθεσή τους.

Νέο σύστημα ραντεβού

Ενόψει της αυξημένης ζήτησης, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει σε λειτουργία νέο σύστημα ραντεβού, σε συνδυασμό με την εισαγωγή του Προσωπικού Αριθμού. Στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου, είναι η διευκόλυνση των πολιτών και η αποσυμφόρηση των αστυνομικών τμημάτων.

