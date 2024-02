Βαλένθια: Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες από τη φωτιά - Άγνωστο αν υπάρχουν αγνοούμενοι

Στους τέσσερις ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί από τη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε πολυκατοικία 14 ορόφων στη Βαλένθια.

Οι τελευταίες πληροφορίες των ισπανικών μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς και 14 τραυματίες. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως έχουμε τέσσερις νεκρούς», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο Χόρχε Σουάρεθ Τόρες, υποδιευθυντής της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην επαρχία Βαλένθια.

Παράλληλα σημείωσε πως ακόμα δεν είναι σε θέση να πει αν υπάρχουν αγνοούμενοι ή εγκλωβισμένοι στην πολυκατοικία. Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Πέμπτης από φωτιά που αρχικά εκδηλώθηκε στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας και ραγδαία εξαπλώθηκε σε όλα τα διαμερίσματά της. Οι φλόγες όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, εξαπλώθηκαν με απίστευτη ταχύτητα. «Σαν να ήταν από άχυρο» το κτήριο, είπε χαρακτηριστικά ένας πολίτης μιλώντας στην ισπανική τηλεόραση. «Ο ισχυρός άνεμος ήταν ο κύριος παράγοντας που εξαπλώθηκε η φωτιά», σημείωσε ο ιδιοκτήτης ενός γειτονικού ανθοπωλείου.

Στην πολυκατοικία υπήρχαν περίπου 140 διαμερίσματα, ενώ η φωτιά που εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα έκαιγε για τουλάχιστον επτά ώρες με την Πυροσβεστική να καταβάλει μάχη προκειμένου να την θέσει υπό έλεγχο. Πλάνα που κάνουν το γύρο του διαδικτύου από την φωτιά αποτυπώνουν το μέγεθος της έκτασής της.

