Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε 14ώροφη πολυκατοικία στη Βαλένθια

Εικόνες από την τεραστίων διαστάσεων φωτιά που ξέσπασε σε μία πολυκατοικία 14 ορόφων στη Βαλένθια, έχουν κατακλύσει τα social media τις τελευταίες ώρες, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για επτά τραυματίες.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόρασης TVE υπάρχουν τουλάχιστον επτά τραυματίες ανάμεσά τους και πυροσβέστες, οι οποίοι διακομίστηκαν με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Η φωτιά όπως μεταδίδεται ξέσπασε αρχικά στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας και αμέσως έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε όλα τα διαμερίσματα, όπως αποτυπώνεται και στα πλάνα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια αναφορά για θύματα.

Τα αίτια που την προκάλεσαν δεν είναι ακόμη γνωστά, ενώ μέχρι αυτή την ώρα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δεν έχουν καταφέρει να την θέσουν υπό έλεγχο. Δέκα πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο και δίνουν μάχη προκειμένου να την περιορίσουν, την ώρα που η δήμαρχος Μαρία Χοσέ Καταλά ζητά από τους κατοίκους να μην πλησιάζουν στο σημείο. Η πολυκατοικία ήταν καινούργιας κατασκευής και η εξάπλωση της φωτιάς έγινε από την πρόσοψη, με τους ισχυρούς ανέμους να «βοηθούν» σε αυτό.



Οι τελευταίες πληροφορίες μεταδίδουν πως οι περισσότεροι ένοικοι εγκατέλειψαν τα διαμερίσματά τους, ωστόσο οι αρχές δεν είναι ακόμη σε θέση να επιβεβαιώσουν την πληροφορία. Σε βίντεο μάλιστα διακρίνονται πυροσβέστες να απομακρύνουν κάποιους ένοικους από αυτή.

#BREAKING: Dramatic rescue unfolds as firefighter leaps onto inflatable mattress after saving two people from Valencia building fire. #Spain #ValenciaFire 🚒🔥🏢 pic.twitter.com/qF5GEIboJP