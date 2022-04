Φον ντερ Λάιεν: Θα αυστηροποιήσουμε τις κυρώσεις στη Ρωσία- Τηλεδιάσκεψη Μπάιντεν με ηγέτες

Πιο αυστηρές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, προανήγγειλε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε ο Τζο Μπάιντεν με άλλους ηγέτες.

Στην τηλεδιάσκεψη με τον Αμερικανό πρόεδρο, πέρα από την επικεφαλής της Κομισιόν, συμμετείχαν οι πρόεδροι της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, της Πολωνίας, Αντρέι Ντούντα, της Ρουμανίας, Κλάους Γιοχάνις, οι πρωθυπουργοί του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον και της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Στόχος της επικοινωνίας αυτής ήταν «να συζητηθεί η συνεχιζόμενη στήριξή μας στην Ουκρανία και οι προσπάθειες να καταστεί υπόλογη η Ρωσία, στο πλαίσιο του στενού συντονισμού μας», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Οι παγκόσμιοι ηγέτες υποστηρίζουν σταθερά την Ουκρανία. Θα αυστηροποιήσουμε περαιτέρω τις κυρώσεις μας κατά της Ρωσίας και θα ενισχύσουμε την οικονομική βοήθεια και τη βοήθεια στην ασφάλεια προς την Ουκρανία», έγραψε στο Twitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ευχαριστώντας τον Αμερικανό πρόεδρο για αυτή τη «σημαντική» τηλεδιάσκεψη. «Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας», συμπλήρωσε.

