Φόβοι για μεγασεισμό στην Ιαπωνία: «Προμηθευτείτε αγαθά μίας εβδομάδας ανά άτομο»

Να προμηθεύονται αγαθά μίας εβδομάδας ανά άτομο, ζητούν οι αρχές στην Ιαπωνία από τους κατοίκους της περιοχής όπου ισχύει η προειδοποίηση για μεγασεισμό.

Οι αρχές της Ιαπωνίας απηύθυναν έκκληση σήμερα στους πολίτες να μην μαζεύουν αποθέματα ούτε να «συγκεντρώνουν υπερβολικές προμήθειες» καταναλωτικών αγαθών, καθώς η ανησυχία που υπάρχει για το ενδεχόμενο ενός «μεγασεισμού» προκάλεσε την αύξηση της ζήτησης.

«Προετοιμάστε ένα απόθεμα για τρεις ημέρες (κατά προτίμηση μία εβδομάδα) ανά άτομο», συνέστησε το υπουργείο Γεωργίας και Αλιείας σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε χθες στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, απευθύνοντας επίσης έκκληση στους πολίτες να «αποφεύγουν να κάνουν υπερβολικές προμήθειες» καταναλωτικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Japan Prime Minister calls off trip to prepare for possible "megaquake in Japan".#earthquake #Japan #Miyazaki #Kyushu #tsunamiwarning #japanearthquake https://t.co/MdxsitI8ur pic.twitter.com/gQ7T9587FD