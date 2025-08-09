ΕΛΛΑΔΑ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Ελλάδα

Λήμνος: Δραματική διάσωση 9 παιδιών και γονέων - Παρασύρθηκαν με SUP στα ανοιχτά

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος, ναυαγοσωστικό, δύο περιπολικά οχήματα και ελικόπτερο Super Puma

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Λήμνος: Δραματική διάσωση 9 παιδιών και γονέων - Παρασύρθηκαν με SUP στα ανοιχτά Facebook Twitter
Φωτ: YouTube
0

Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στην παραλία Πλατύ της Λήμνου, όταν εννέα ανήλικοι που έκαναν όρθια κοπηλασία (SUP) παρασύρθηκαν στα ανοιχτά από ανέμους 7-8 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, τα παιδιά, κατανεμημένα σε τρεις σανίδες, βρέθηκαν γρήγορα εκτός ασφαλούς ζώνης. Στην προσπάθειά τους να τα βοηθήσουν, οι γονείς και δύο ακόμη λουόμενοι εγκλωβίστηκαν και εκείνοι στη φουρτουνιασμένη θάλασσα.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών: στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος, ναυαγοσωστικό, δύο περιπολικά οχήματα και ελικόπτερο Super Puma. Μετά από περίπου 40 λεπτά επιχείρησης, όλοι οι εγκλωβισμένοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή, υπό τα χειροκροτήματα λουομένων.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι γονείς και ο υπεύθυνος των ναυαγοσωστών για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, καθώς στην παραλία δεν υπήρχε ναυαγοσώστης, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι.

Με πληροφορίες από MEGA TV

Ελλάδα

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λήμνος: Ταξίδι στους αμπελώνες και τις γεύσεις του νησιού

Το κρασί με απλά λόγια / Λήμνος: Ένα από τα αρχαιότερα μέρη στον κόσμο που έφτιαχνε κρασί

Η Υρώ Κολιακουδάκη Dip WSET ταξιδεύει στη Λήμνο για να οινοτουρισμό και μοιράζεται με τον Παναγιώτη Ορφανίδη τις εμπειρίες της από τις γεύσεις που δοκίμασε και φυσικά ό,τι έμαθε για τα κρασιά, τις ποικιλίες, την αμπελουργία και τα οινοποιεία του νησιού.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 