Σεισμός στην Ιαπωνία: Ο Κισίντα ακύρωσε το ταξίδι του λόγω φόβων για «μεγασεισμό»

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα ανακοίνωσε σήμερα πως ακύρωσε ένα προγραμματισμένο ταξίδι του στην κεντρική Ασία αφού σεισμολόγοι προειδοποίησαν ότι η Ιαπωνία οφείλει να προετοιμασθεί για έναν ενδεχόμενο «μεγασεισμό».

Είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται μια τέτοια προειδοποίηση, αφότου τέθηκε σε λειτουργία ένα νέο σύστημα συναγερμού μετά τον καταστροφικό σεισμό που σημειώθηκε το 2011, ο οποίος προκάλεσε φονικό τσουνάμι και την καταστροφή ενός πυρηνικού σταθμού.

«Ως πρωθυπουργός έχω την κορυφαία ευθύνη για τη διαχείριση κρίσεων και αποφάσισα να παραμείνω στην Ιαπωνία για τουλάχιστον μία εβδομάδα», δήλωσε ο Κισίντα στους δημοσιογράφους. Ο επικεφαλής της ιαπωνικής κυβέρνησης επρόκειτο να μεταβεί στο Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν και τη Μογγολία και προέβλεπε να συμμετάσχει σε μια σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή πέντε χωρών της περιοχής.

Viral video shows Japanese newsroom staff wearing helmet and getting ready for broadcast as 7.1-magnitude earthquake rattles southern Japan

.#Japan #JapanEarthquake #Earthquake #ViralVideo pic.twitter.com/vNhE2Xdpre — WION (@WIONews) August 8, 2024

«Η πιθανότητα να συμβεί ένας νέος ισχυρός σεισμός είναι υψηλότερη απ' ό,τι σε κανονικές συνθήκες, όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα συμβεί με βεβαιότητα ένας σεισμός», ανακοίνωσε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) εκδίδοντας χθες, Πέμπτη, την προειδοποίησή της, έπειτα από μια δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών η οποία προκάλεσε τον τραυματισμό οκτώ ανθρώπων στη νότια Ιαπωνία, χωρίς όμως να σημειωθούν σημαντικές ζημιές. Σύμφωνα με την Υπηρεσία διαχείρισης πυρκαγιών και καταστροφών, πολλοί από τους οκτώ τραυματίσθηκαν από πτώση αντικειμένων.

Residents were urged to stay away from the coastline, after an earthquake shook Japan's southern coast.



The Japan Meteorological Agency said the quake registered magnitude 7.1.https://t.co/ykoGZGdRPI pic.twitter.com/AkKOkNF0LD — Sky News (@SkyNews) August 8, 2024

Η Ιαπωνία βρίσκεται στο σταυροδρόμι τεκτονικών πλακών κατά μήκος της «ζώνης της φωτιάς» του Ειρηνικού και είναι μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα στον κόσμο. Στο αρχιπέλαγος, όπου κατοικούν περίπου 125 εκατομμύρια άνθρωποι, σημειώνονται περίπου 1.500 σεισμικές δονήσεις το χρόνο, οι περισσότερες ασθενείς. Ακόμα και οι πιο ισχυροί σεισμοί προκαλούν εν γένει λίγες ζημιές, κυρίως χάρη στην εφαρμογή αυστηρών αντισεισμικών οικοδομικών κανονισμών και στην ευαισθητοποίηση του κοινού στα μέτρα προστασίας.

Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πως υπάρχει πιθανότητα 70% να πλήξει τη χώρα ένας μεγασεισμός μέσα στα 30 επόμενα χρόνια.

Μια τέτοια δόνηση θα μπορούσε να πλήξει σημαντικό τμήμα της ιαπωνικής ακτής στον Ειρηνικό και να απειλήσει περίπου 300.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τους ειδικούς.

🇯🇵 | NEW IMAGES OF JAPAN EARTHQUAKE 🚨



The earthquake initially rated 6.9 has been revised to 7.1. Extensive damage reported and a #tsunami risk remains. #Miyazaki #earthquake #Japan pic.twitter.com/PpYecxQIQt — Breaking News (@PlanetReportHQ) August 8, 2024

Ο πιο ισχυρός σεισμός που έχει ποτέ καταγραφεί στην Ιαπωνία ήταν εκείνος μεγέθους 9 βαθμών που σημειώθηκε στις 11 Μαρτίου 2011 στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της, ο οποίος προκάλεσε τσουνάμι εξαιτίας του οποίου έχασαν τη ζωή τους ή εξαφανίσθηκαν 18.500 άνθρωποι