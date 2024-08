Ιαπωνία: Προειδοποίηση για «μέγα-σεισμό» από τις αρχές μετά τα 7,1 Ρίχτερ

Η Ιαπωνία εξέδωσε -για πρώτη φορά- προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο «μέγα-σεισμού» που ενδέχεται να χτυπήσει στο εγγύς μέλλον.

Η ειδοποίηση εκδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης τοπική ώρα, λέγοντας στους πολίτες να είναι σε εγρήγορση αλλά να μην εκκενώσουν τα σπίτια τους. Οι αρχές τονίζουν επίσης ότι η προειδοποίηση δεν σήμαινε ότι επίκειται μεγάλος σεισμός, αλλά ότι η πιθανότητα ήταν μεγαλύτερη από το συνηθισμένο.

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα ανοιχτά του νότιου νησιού Kyushu, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες δεν προκάλεσε σημαντικές ζημιές.

Ωστόσο, οι ειδικοί τέθηκαν σε αυξημένο συναγερμό λόγω του σημείου που βρισκόταν το επίκεντρο - στην άκρη του Nankai Trough, μιας περιοχής σεισμικής δραστηριότητας που εκτείνεται κατά μήκος της ακτής του Ειρηνικού της Ιαπωνίας.

Το όριο της πλάκας βρίσκεται μεταξύ του κόλπου Suruga στην κεντρική Ιαπωνία και της Θάλασσας Hyuganada στο Kyushu στα νότια.

Προηγούμενοι σεισμοί στο Nankai Trough έχουν αφήσει χιλιάδες νεκρούς. Αυτοί οι μεγασεισμοί καταγράφονται μία φορά κάθε 90 έως 200 χρόνια, με τον τελευταίο να σημειώνεται το 1946.

Οι ειδικοί λένε ότι υπάρχει πιθανότητα 70% έως 80% ένας σεισμός μεγέθους 8 ή 9 βαθμών να χτυπήσει κάπου κατά μήκος της κοιλάδας τα επόμενα 30 χρόνια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Οι εκτιμήσεις στη χειρότερη περίπτωση υποδηλώνουν ότι περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να σκοτωθούν στον σεισμό και το πιθανό τσουνάμι που θα επακολουθήσει.

Ωστόσο, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, ο αξιωματούχος της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Σίνια Τσουκάντα ​​τόνισε ότι ενώ «υπάρχει σχετικά μεγαλύτερη πιθανότητα για άλλον μεγάλο σεισμό σε σύγκριση με τους κανονικούς χρόνους», δεν έλεγαν ότι θα συνέβαινε σίγουρα «σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο».

Αυτή η προειδοποίηση - το ένα από τα δύο είδη ειδοποιήσεων που έχουν στη διάθεση τους οι αρχές στην Ιαπωνία - θα ισχύει για μια εβδομάδα. Ζητά από τους κατοίκους να είναι σε υψηλότερη επιφυλακή τις επόμενες ημέρες και όσοι δεν μπορούν να απομακρυνθούν γρήγορα να το σκεφτούν εκ των προτέρων, σύμφωνα με το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Αξιωματούχοι είπαν επίσης στους κατοίκους να είναι προσεκτικοί, αλλά να συνεχίσουν την καθημερινή τους ζωή. Θα πρέπει να φροντίζουν να ελέγχουν τις εξόδους διαφυγής όπου χρειάζεται και τα νοικοκυριά τους να έχουν αρκετές προμήθειες.

Με πληροφορίες από BBC