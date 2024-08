Ιαπωνία: Σεισμός 7,1 Ρίχτερ - Τσουνάμι έφτασε στις ακτές

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έπληξε τη δυτική Ιαπωνία.

Προειδοποίηση για τσουνάμι σε περιοχές των νησιών Κιούσου και Σικόκου εκδόθηκε αμέσως μετά τον σεισμό, μετέδωσε το δίκτυο NHK της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Μάλιστα λίγες στιγμές αργότερα, το τσουνάμι έφτασε τις ακτές της περιφέρειας Μιγιαζάκι της νότιας Ιαπωνίας, σύμφωνα με το NHK, στον απόηχο του σεισμού των 7,1 Ρίχτερ.

The earthquake initially rated 6.9 has been revised to 7.1. Extensive damage reported and a tsunami risk remains.

Δεν έχουν διαπιστωθεί ανωμαλίες στη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού Σεντάι της περιφέρειας Καγκοσίμα. Η λειτουργία του συνεχίζεται κανονικά, μετέδωσε το NHK.

JAPAN JUST HAD AN EARTHQUAKE OF 7.1! This is CRAZY! Let us hope that the tsunami that comes after is NOT the one like in 2011



Keep Japan in your hearts!