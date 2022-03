Εργαζόμενοι κρέμασαν μία τεράστια σημαία της Ουκρανίας στο δημαρχείο της ρωσοκρατούμενης Χερσώνας

Μια τεράστια ουκρανική σημαία κρέμασαν στον τοίχο του δημαρχείου της ρωσοκρατούμενης πόλης της Χερσώνας, οι εργαζόμενοι.

Ο Ουκρανός βουλευτής, Roman Hryshchuk, ανάρτησε την σχετική φωτογραφία, και σχολίασε πως έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από την έναρξη του ολοκληρωτικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και η σημαία είναι μία υπενθύμιση της γενναιότητας των Ουκρανών και της απανθρωπιάς των Ρώσων.

«Το σχέδιο της Ρωσίας να καταλάβει την Ουκρανία σε 3 ημέρες απέτυχε στην αρχή του πολέμου. Δεν περίμεναν αντίσταση αλλά ήταν λάθος υπολογισμός. Ο ουκρανικός στρατός ετοιμάστηκε και άρχισε να αντεπιτίθεται τις πρώτες ώρες.

»Οι τρεις πρώτες μέρες ήταν οι πιο επικίνδυνες για τη χώρα μας. Οι Ρώσοι έστειλαν ό,τι είχαν, ήταν μια τεράστια απειλή. Αλλά οι γενναίοι Ουκρανοί δεν φοβήθηκαν, δεν παραδόθηκαν» έγραψε.

«Οι Ρώσοι είναι εγκληματίες πολέμου. Και λένε ξεκάθαρα ότι δεν θα σταματήσει (η Ρωσία) στην Ουκρανία. Βοηθήστε μας να τους σταματήσουμε. Δώστε μας αυτά τα όπλα. Σταματήστε να αγοράζετε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Σταματήστε να κάνετε επιχειρήσεις στη Ρωσία.» ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του.

«Προσωρινή κατεχόμενη Χερσώνα. Ουκρανική Χερσώνα. Η Ρωσία δεν θα τσακίσει ποτέ το πνεύμα μας» έγραψε στη λεζάντα.

Temporary occupied Kherson. Ukrainian Kherson. Russia will never break our spirit. pic.twitter.com/FVN4Y7K4wv