Επίθεση Τραμπ σε Πούτιν μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι: «Ίσως δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, λίγο αφότου παρέστη στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου στη Ρώμη και συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επιθέσεις σε μη στρατιωτικές περιοχές της Ουκρανίας τις τελευταίες ημέρες, δηλώνοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος «μάλλον δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Δεν υπήρχε κανένας λόγος για τον Πούτιν να εκτοξεύει πυραύλους σε μη στρατιωτικές περιοχές, πόλεις και κωμοπόλεις, τις τελευταίες ημέρες. Αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι μάλλον δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο, απλά με παίζει, και πρέπει ίσως να αντιμετωπιστεί διαφορετικά, μέσω «Τραπεζικών» ή «Δευτερευουσών Κυρώσεων»; Πάρα πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν!!!».

«Πεθαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι!!!», κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ σε προηγούμενα σημεία της ανάρτησης καταφέρθηκε στους προκατόχους του, Τζο Μπάιντεν και Μπαράκ Ομπάμα. «Δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον ηλίθιο πόλεμο, εκτός από το ότι νωρίς έδωσα στην Ουκρανία Javelins, ενώ ο Ομπάμα τους έδωσε σεντόνια. Αυτός είναι ο πόλεμος του Κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν, όχι δικός μου».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε ιδιωτικά με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το Σάββατο στην Πόλη του Βατικανού, σε μια συνάντηση που χαρακτηρίστηκε από διπλωματική βαρύτητα και υψηλούς συμβολισμούς. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, λίγο πριν την έναρξη της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου. Οι δύο ηγέτες κάθισαν αντικριστά σε μεταλλικές καρέκλες, συζητώντας για αρκετά λεπτά. «Ήταν μια πολύ παραγωγική συζήτηση», δήλωσε λακωνικά ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η συνάντηση έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς οι ΗΠΑ παρουσίασαν στην Ουκρανία ένα νέο σχέδιο εκεχειρίας που περιλαμβάνει:

Ο Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά τις προτάσεις, επισημαίνοντας ότι παραβιάζουν το Σύνταγμα της Ουκρανίας. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, παρουσίασε αντιπρόταση που προβλέπει:

Η τελευταία φορά που οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν ήταν σε μια τεταμένη τηλεοπτική συνομιλία στον Λευκό Οίκο, η οποία έκλεισε με τον Ζελένσκι να αποχωρεί από το γεύμα και οικονομική συμφωνία να παραμένει ανυπόγραφη.

Παρά την ψυχρότητα, ο Ζελένσκι ανάρτησε ένα θετικό μήνυμα στο Χ: «Καλή συνάντηση. Συζητήσαμε για πλήρη και άνευ όρων εκεχειρία, καθώς και για αξιόπιστη και διαρκή ειρήνη που θα αποτρέψει νέο πόλεμο. Πολύ συμβολική συνάντηση με δυνατότητες να γίνει ιστορική, αν πετύχουμε κοινά αποτελέσματα. Ευχαριστώ @POTUS.»

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0