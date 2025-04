Τραμπ και Ζελένσκι συναντήθηκαν πριν την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου

Η κηδεία του πάπα Φραγκίσκου αποτέλεσε την αφορμή για τη νέα συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο σήμερα στη Ρώμη, πριν από την κηδεία του πάπα Φραγκίσκου, την ώρα που οι ΗΠΑ εντείνουν τις πιέσεις για την επίτευξη μιας εκεχειρίας ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία σύντομα.

«Η συνάντηση έγινε και έχει ήδη τελειώσει», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου, ο Σέρχιι Νικιφόροφ, χωρίς να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Ουκρανία και η Ρωσία βρίσκονται «πολύ κοντά σε συμφωνία», σύμφωνα με νεότερες δηλώσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Donald Trump and Volodymyr Zelensky have been given front-row seats for Pope Francis’s funeral.



Emmanuel Macron is also sat in the front row.



Follow the latest here ⬇️https://t.co/pYshpDwm6f pic.twitter.com/j76Rnx5XFD