Επεισόδια στο Μιλάνο μετά τον θάνατο 19χρονου μετανάστη

Επεισόδια σημειώνονται στο Μιλάνο τις τελευταίες δύο ημέρες, μετά τον θάνατο 19χρονου μετανάστη.

Οι συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία σημειώνονται στην περιοχή Κορβέτο, στο Μιλάνο, όπου ζουν πολλοί μετανάστες ή παιδιά μεταναστών που έχουν όμως γεννηθεί στην Ιταλία.

Νωρίτερα σήμερα, περί τους 100 διαδηλωτές πέταξαν καπνογόνα και μολότοφ, ενώ η αστυνομία απάντησε με ρίψη δακρυγόνων.

Ήδη, ειδικοί κάνουν λόγο για ιταλική «μπανλιέ», αναφερόμενοι στην αντίστοιχη κατάσταση που είχε ζήσει προ ετών η Γαλλία, καθώς τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και εγκληματικότητας στην περιοχή μπορούν να δημιουργήσουν εκρηκτικό μείγμα.

non è Bagdad durante la guerra, è Milano.

gli immigrati bruciano tutto per protesta dopo la morte di un loro simile in un incidente mentre fuggiva dalle forze dell’ordinepic.twitter.com/e9YwQkDRUx