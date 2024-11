Ιταλία: Αντιδράσεις για δήλωση υφυπουργού ότι οι κρατούμενοι «δεν παίρνουν ανάσα»

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν στην Ιταλία οι δηλώσεις του υφυπουργού Δικαιοσύνης Αντρέα Ντελ Μάστρο σε τελετή παρουσίασης των νέων οχημάτων της ιταλικής σωφρονιστικής αστυνομίας για τη μεταγωγή κρατουμένων.

«Η ιδέα ότι δείχνουμε στους πολίτες ότι ξέρουμε να μεταχειριζόμαστε όποιον βρίσκεται πίσω από το φιμέ αυτό τζάμι, πώς τον πιέζουμε και πώς δεν τον αφήνουμε να πάρει ανάσα, προκαλεί στον υποφαινόμενο ιδιαίτερη χαρά», δήλωσε ο Ντελ Μάστρο, ο οποίος ανήκει στο κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας, της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Το ιταλικό υπουργείο Δικαιοσύνης, αντιθέτως, σε ανακοίνωσή του είχε υπογραμμίσει ότι τα νέα αυτά οχήματα εγγυώνται τον σεβασμό των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Ο πρώην πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι, ηγέτης του κεντροαριστερού κόμματος Ζωντανή Ιταλία, ζήτησε την παραίτηση του Ντελ Μάστρο και τόνισε πως «όταν θα αρχίσει να ντρέπεται, θα είναι πολύ αργά».

Il sottosegretario alla Giustizia Delmastro, presentando una nuova auto della Polizia Penitenziaria: «L'idea di far sapere ai cittadini come non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato è per me un’intima gioia». Nel 2024 in carcere si sono suicidati 80 detenuti. pic.twitter.com/tn1xzrtFfr