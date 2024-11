Βίαια επεισόδια στην Μπολόνια: Πολιτική σύγκρουση Μελόνι με κεντροαριστερά

Ακροαριστεροί διαδηλωτές, αλλά και άτομα με καλυμμένο πρόσωπο, συγκρούσθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (9/11) με αστυνομικές δυνάμεις στην Μπολόνια.

Οι διαδηλωτές πέταξαν μεταλλικά αντικείμενα και καπνογόνα στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με γκλομπ και χρήση πυροσβεστικών αντλιών. Η κινητοποίηση είχε οργανωθεί ως διαμαρτυρία για την παρουσία στην Μπολόνια μελών της νεοφασιστικής οργάνωσης Casa Pound. Ένας άνδρας ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε τατουάζ με φασιστικό συμβολισμό στο στήθος, ξυλοκοπήθηκε από πάνω από δέκα διαδηλωτές.

Στην ίδια περιοχή, περίπου 200 αναρχικοί διαδήλωσαν επίσης, κατά της συγκέντρωσης των μελών της Casa Pound, χωρίς να υπάρξουν συγκρούσεις με την αστυνομία. Στις χθεσινές συγκρούσεις στην Μπολόνια, σύμφωνα με ό,τι έγινε γνωστό, τραυματίσθηκαν 10 ακροαριστεροί διαδηλωτές και τρεις αστυνομικοί.

Τα χθεσινά επεισόδια προκάλεσαν οξεία αντιπαράθεση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι με την κεντροαριστερά. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, με επίσημη ανακοίνωσή της, εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη της» στις αστυνομικές δυνάμεις και πρόσθεσε: «Προκαλεί λύπη η διαπίστωση ότι μια συγκεκριμένη αριστερά συνεχίζει να ανέχεται, και κάποιες φορές να υποθάλπει βίαια στοιχεία, αντί να καταδικάσει ανοικτά τέτοιου είδους συμβάντα και να δείξει αλληλεγγύη σε όσους εργάζονται, κάθε ημερα, για την προστασία της ασφάλειάς μας».

You're watching antifascist resistance out on the streets of Bologna today. Confronting the far right. Confronting the cops. This how we do it comrades. We destroy fascism by taking control of our streets.pic.twitter.com/RugLdjgE6f