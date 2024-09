Λίβανος: «Εμείς δεν φτιάχνουμε τους βομβητές, είμαστε μεσάζοντες», λέει η ουγγρική εταιρεία που υποδεικνύεται ως κατασκευάστρια

Δεν φτιάξαμε εμείς τους βομβητές που εξερράγησαν στον Λίβανο, δήλωσε η επικεφαλής της ουγγρικής εταιρείας BAC Consulting KFT, ενώ ειδικοί από όλο τον κόσμο επιχειρούν να κατανοήσουν πώς οργανώθηκε μια τέτοιου εύρους επίθεση σε χιλιάδες μέλη της Χεζμπολάχ που κατείχαν pager.

Η BAC Consulting KF, με έδρα στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, υποδείχθηκε από την ταϊβανέζικη Gold Apollo ως εκείνη που κατασκεύασε τους τηλεφωνικούς βομβητές που προμηθεύτηκε η Χεζμπολάχ και οι οποίοι εξερράγησαν χθες στον Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 2.800 μελών της οργάνωσης του Νασράλα. Οι βομβητές, όπως αναδεικνύεται ως το πιθανότερο ενδεχόμενο, ήταν παγιδευμένοι με εκρηκτικά και πυροκροτητή και πυροδοτήθηκαν μέσω ενός χακαρισμένου μηνύματος που εστάλη ταυτόχρονα προς όλη την παρτίδα. Ο βομβητής χτύπησε και φωταγωγήθηκε για περίπου 10 δευτερόλεπτα και τη στιγμή που ο κάτοχός του επιχειρούσε να τον απενεργοποιήσει, γινόταν η έκρηξη.

Το NBC επικοινώνησε με την επικεφαλής της BAC που κατασκευάζει τα pagers, Κριστιάνα Μπαρσόνι Αρτσιντιάκονο, που σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkDin έχει εργαστεί για πολλές εταιρείες και οργανισμούς - μεταξύ αυτών και για την UNESCO.

Τηλεφωνικά, η γυναίκα επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία της συνεργάστηκε με τη Gold Apollo, αλλά πρόσθεσε: «Δεν κατασκευάσαμε εμείς τους βομβητές. Είμαστε απλώς οι μεσάζοντες. Νομίζω ότι το έχετε καταλάβει λάθος», πριν κλείσει το τηλέφωνο στον δημοσιογράφο.

Ο βομβητής είναι μία ασύρματη συσκευή που λαμβάνει τηλεπικοινωνιακά μηνύματα και τα εμφανίζει αλφαριθμητικά ή φωνητικά. Διεθνώς ονομάζεται pager, ενώ είναι γνωστό και ως beeper ή τηλειδοποιητής. Ο βομβητής AR-924 που παρήγγειλε η Χεζμπολάχ, που διαφημίζεται ως «στιβαρός», περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τον διαφήμιζαν στον ιστότοπο της Gold Apollo - πριν αποσυρθούν την Τρίτη μετά την επίθεση δολιοφθοράς. Μπορεί να λάβει μηνύματα κειμένου έως και 100 χαρακτήρων.

