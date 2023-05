Εκλογές στην Τουρκία: Χιλιάδες περιμένουν τον Ερντογάν στο «Λευκό Σαράι» στην Άγκυρα

Χιλιάδες οπαδοί έχουν ήδη συγκεντρωθεί έξω από το «Λευκό Σαράι» στην Άκγυρα, το προεδρικό μέγαρο της χώρας, όπου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα παραμείνει εκεί ξανά για τα επόμενα πέντε χρόνια, μετά και τα αποτελέσματα των εκλογών στην Τουρκία.

Οι οπαδοί του Ερντογάν περιμένουν τον επανεκλεγέντα πρόεδρο να τους μιλήσει, ενώ τα συνθήματά τους συνοδεύουν τουρκικά τραγούδια.

Σημειώνεται, ότι στην Άγκυρα ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου συγκέντρωσε περισσότερες ψήφους από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον πρώτο να συγκεντρώνει το 51,23% των ψήφων, ενώ ο δεύτερος 48,77%, στο 99,85% της επικράτειας.

Νωρίτερα, οι υποστηρικτές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συγκεντρώθηκαν μέσα στην Αγία Σοφία για να πανηγυρίσουν την νίκη του για τις εκλογές στην Τουρκία.

Ο μακροβιότερος ηγέτης της Τουρκίας επικράτησε με περίπου 52,1% έναντι 47,9% του αντιπάλου του, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών με σχεδόν όλες τις ψήφους καταμετρημένες και ξεκινά την τρίτη θητεία του στην προεδρία.

Το 40.000 τ.μ «Λευκό Σαράι» είναι σχεδόν 30 φορές μεγαλύτερο από τον Λευκό Οίκο, τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το παλάτι των Βερσαλλιών, και συνολικά 1.150 δωμάτια από τα οποία τα 250 προορίζονται αποκλειστικά για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και την οικογένειά του. Διαθέτει πανέμορφους κήπους, πισίνες, ιαματικές πηγές και τουρκικά ατμόλουτρα.

